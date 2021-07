Toujours les meilleurs prix avec le ClubPasCher

Club pas cher est une boutique privée qui vous permet de participer à des ventes privées et, en même temps, bénéficier de réductions intéressantes. Contrairement aux autres sites e-commerce, les clubs privés tels que clubpascher.com exigent un abonnement avant de pouvoir faire un quelconque achat sur la plateforme. Pour commander sur un site comme Alibaba, vous avez besoin de vous inscrire dessus et c’est tout. Une fois que c’est fait, alors vous pourrez donc y acheter autant que vous le souhaitez. Mais les clubs privés ne fonctionnent pas forcément de la même manière.

Les différents abonnements

Étant donné que Clubpascher est un club privé, afin de pouvoir y acheter quoi que ce soit, vous devez y adhérer. Pour cela, il faudra s’y inscrire, logique. Et pendant votre inscription, il vous sera demandé de choisir un abonnement. Deux forfaits vous seront proposés : mensuel à 29,90€ et trimestriel pour 75€ (celui-ci est recommandé). Une période découverte sera mise en place une fois que vous serez membre du club. Celle-ci durera 72 heures, et vous coûtera seulement 1€. Elle vous permettra de faire le tour des services et produits qui sont dans le club. Si vous annulez votre abonnement avant la fin de cette période, vous ne serez facturé que de ce montant-là. Mais dans le cas contraire, votre cycle de facturation sera automatiquement déclenché à l’issue de ces trois jours d’essai. Qui dit abonnement, dit prélèvement. Le montant de votre abonnement vous sera prélevé à la fin de chacun de votre cycle de facturation, même si vous n’avez effectué aucune commande.

Aucun des deux abonnements n’exige un engagement. À tout moment, si vous n’êtes pas satisfait des services du club, vous pouvez les annuler sans aucuns frais supplémentaires. Et vous avez la possibilité de le faire en ligne, directement depuis le site, plus précisément depuis votre espace membre. Celui-ci est créé automatiquement lors de votre inscription. Il vous permettra de gagner beaucoup de temps en vous proposant pas mal de fonctionnalités intéressantes comme, outre se désabonner, consulter votre historique d’achat ou suivre votre commande en cours. Mais en cas de problème, si vous n’arrivez pas à le résoudre depuis votre espace membre ou la FAQ, un service après –vente est mis à votre disposition. Vous pouvez le contacter par téléphone ou sur Internet.

Pourquoi devrais-je choisir CPC plutôt qu’une boutique traditionnelle

Avec un abonnement, l’idée est de vous proposer des produits de grandes qualités et tendances, à des prix réduits et plus intéressants que chez les grandes plateformes de commerce en ligne. Les articles que vous trouverez sur le site seront donc susceptibles de vous plaire. Ce n’est pas le seul avantage car Club Pas Cher offre la livraison des commandes à ses membres. Ce qui veut dire que quelle que soit la quantité ou la fréquence à laquelle vous effectuez des commandes, vous ne serez jamais obligé de payer des frais supplémentaires pour la livraison de vos achats, que ce soit avant, pendant ou après votre commande. Les promotions appliquées sont illimitées, tout comme le nombre de commandes que vous pouvez effectuer durant votre cycle de facturation. En tant que nouveau membre du club, vous pouvez profiter d’un remboursement de 40€ sur votre premier achat (plus de détails à lire sur le site).

Les clubs privés comme Club Pas Cher sont très peu connus du grand public. Et pourtant, ils proposent de nouveaux services, inhabituels même pour une plateforme de commerce digital. Certains se plaignent souvent des grands sites e-commerce, de leurs éthiques de travail, de leurs conditions de travail, ou devrais-je dire du non-respect des conditions de travail qu’ils infligent à leurs employés. Et franchement, ça se comprend. Maintenant, ils ont une alternative et ne sont plus obligés de faire leurs courses sur ces sites-là. Et rien que pour cela, le fait de nous proposer une autre solution, je dis bravo aux clubs privés.