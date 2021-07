Logement étudiant : par où commencer vos recherches

La plateforme Parcour’Sup affiche ses résultats les derniers jours de mai, les étudiants n’ont alors que quelques semaines afin de trouver un logement avant la rentrée scolaire. Entre arnaques, pratiques douteuses, démarches fastidieuses et constitution de dossier, par où commencer pour trouver efficacement un logement ?

Quelles sont les étapes préalables d’une recherche de logement étudiant réussie ?

Pour être certain de trouver un logement étudiant dans les temps, il faut préparer sa recherche proprement dite en anticipant certains points essentiels.

L’élément central d’une bonne prospection locative, c’est le budget, qui doit être adapté à vos attentes et à la ville de vos futures études. Pour cela, il est nécessaire d’étudier au préalable les prix de la métropole ou du quartier visé par la recherche. Par exemple, le loyer moyen d’un studio de 20m2 à Paris se situe aux alentours de 800 euros alors qu’en province, la moyenne correspond à 520 euros mensuels.

Attention, il s’agit des prix des loyers, il faut prendre en considération le reste des dépenses liées à un logement :

– Le prix de l’assurance habitation, qui varie selon la localisation du bien, sa surface et ses équipements.

– Le montant des abonnements eau, internet et électricité.

– Les frais quotidiens : alimentation et produits d’hygiène, transports en communs et sorties.

Le montant des loyers varie bien évidemment au sein d’une même ville et en fonction des quartiers. Il est possible de contacter les groupes étudiants d’une métropole sur les réseaux sociaux afin d’en savoir plus sur les prix locatifs par zones urbaines. C’est l’occasion de vérifier qu’une localisation dispose de commodités qui vous attirent : magasins alimentaires, bibliothèques ou encore cinéma et salles de sport.

Ces frais varient selon le type de logement, il est donc judicieux de recentrer ses démarches de prospection sur une seule typologie d’habitation :

– Appartement en location classique ou colocation. C’est une excellente solution afin de réduire le coût du loyer, elle séduit environ 20 % des étudiants.

– Habitation au sein d’une résidence étudiante privée. Les prix varient en fonction du type de logement et de sa surface. Un studio meublé et équipé peut se louer environ 500 euros.

– Chambre en CROUS : qui peut coûter entre 150 et 300 euros, selon la ville.

Effectuez une simulation de vos droits aux aides au logement, sachez que d’excellents sites internet spécialisés comme Studapart offrent une fonctionnalité de calcul des aides APL ainsi qu’une aide à la constitution du dossier de location.

Pour être attractif, ce dossier doit comporter un certain nombre de pièces dont la justification de vos revenus ou ceux de vos garants. Si vous êtes dans l’incapacité d’apporter des sources financières pour soutenir votre dossier, les bonnes plateformes de location étudiante proposent leurs propres garanties.

Recherche d’un logement étudiant : adopter des solutions nouvelle génération

Les étudiants qui recherchent un nouveau domicile pour leur année scolaire n’ont généralement devant eux que quelques mois afin de trouver à se loger dans une nouvelle ville. Ils ont besoin d’un service flexible et fiable, qui leur ressemble, qui reflète les dynamiques universitaires d’aujourd’hui et qui offre des résultats rapides.

Le marché locatif à destination des étudiants est très difficile à aborder. Il souffre d’une grave pénurie de logements, certaines grandes villes ne disposent que de cinq places pour cent étudiants demandeurs. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’​Innovation prévoie d’ailleurs la création de 60 000 logements CROUS d’ici l’année prochaine. Mais les syndicats estiment que ce chiffre ne permettra pas de répondre à toutes les demandes. Au manque de place, s’ajoute la hausse des prix des loyers et le nombre croissant d’élèves à loger (+3 % d’effectifs dans les universités).

Le marché locatif traditionnel ne correspond plus à la réalité pratique des études universitaires. Les contrats sont encore peu modulables, ils ne permettent pas de choisir des durées de location réellement adaptées aux besoins des étudiants. De nos jours, les études secondaires exigent des élèves mobiles, capables de suivre quelques mois de cours à l’étranger ou dans une autre ville.

Afin de pallier aux difficultés dont souffrent les étudiants en recherche de logement et pour proposer un nouveau modèle de location, Studapart propose en ligne un service innovant et dynamique. Il suffit de détailler ses critères de location, d’échanger avec le loueur via la messagerie sécurisée de la plateforme et de réserver en ligne le logement.

Derrière l’interface numérique travaille une équipe d’experts de l’immobilier locatif qui accompagne les locataires dans chaque étape de leur recherche. Elle promeut la culture du mieux loger en favorisant des logements de qualité, et a aidé près de 10 000 étudiants à trouver une habitation en 2019.