Looking for Bansky – La légende du street art

Looking for Banksy est un roman graphique, de Francesco Matteuzi et Marco Maraggi, paru aux éditions Hugo BD, en septembre 2022. Une bande dessinée consacrée à un personnage très mystérieux, inconnu et pourtant le plus célèbre du street art.

A Londres, un homme commence à dessiner, à la bombe, sur un mur, dans la rue. Une jeune femme le surprend, elle pense à quelqu’un en particulier, et aimerait découvrir qui il est vraiment… Elle prend son téléphone, pour filmer la scène. Elle s’approche et affirme qu’elle savait qu’il allait réaliser une œuvre, dans le quartier, un de ces jours. Mais les deux personnes sont rapidement interpellées, une lumière éclaire le tagueur. Des policiers lui demandent de ne plus faire un geste et de lâcher la bombe de peinture. Le jeune homme ne vaut pas se faire attraper et commence à courir. Dans la précipitation, il fait tomber sa bombe vers la jeune femme, qui par surprise, lâche son portable. Lorsqu’elle le ramasse, elle est entourée par les policiers. Quelque temps plus tard, les deux jeunes gens sont dans une cellule…

Les deux personnages vont apprendre à se connaître, animés par le street art, ils vont décider de mener leur enquête autour du célèbre, mais surtout inconnu Banksy. Dans les dialogues et interrogations, les deux personnages, vont détailler, toujours plus l’artiste que pourrait être Banksy. Ils reviennent sur différentes œuvres, le style, les messages, le matériel, pour tenter de comprendre et de savoir qui se cache derrière ce pseudonyme. La bande dessinée, découpée en plusieurs chapitres, est intéressante et enrichissante, même si le mystère plane toujours autour de l’artiste ou les, qu’il soit homme ou qu’elle soit femme ! Le récit est riche, documenté et plaisant à découvrir, pour revoir, en quelque, l’histoire de Banksy et ce qui fait qu’il est comme un mythe. Le dessin est plaisant, assez simple, néanmoins efficace et dynamique.

Looking for Banksy est un roman graphique captivant et intéressant, des éditions Hugo BD. Un ouvrage riche dans lequel deux jeunes gens tentent de mener l’enquête autour de ce ou ces artistes, cet homme ou cette femme, qui surprend à chaque fois.

