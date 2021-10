Loup gris & Louvette est un nouvel album de Gilles Bizouerne et Ronan Badel, paru aux éditions Didier jeunesse, en septembre 2021. Le anti-héros est de retour, pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs, qui vont découvrir une nouvelle aventure pleine de maladresses…

Ce matin-là, Loup gris se sent bien. Il trotte joyeusement sur le chemin. Les arbres ont retrouvé leurs feuillages verts, les fleurs fleurissent à nouveau dans les champs et clairières. Il regarde Souriceau et Souricette se câliner et Moineau et Moinette se bisouter. Le printemps est de retour, annonçant la saison des amours. Loup gris se dit qu’il avait, lui aussi, envie d’avoir une amoureuse. Mais pour cela, il doit se faire une beauté. Il mâche de la menthe pour une haleine fraîche et fait des roulades dans la lavande pour un doux parfum. Enfin, il termine avec le plus important, de la bave de limace pour des poils lisses et brillants.

Loup gris est prêt à tout pour trouver une amoureuse, en ce début de printemps, où tous les amoureux passent de tendres moments. Après s’être fait une beauté, il rencontre Louvette, une louve moderne, qui se moque bien du héros. Il ne manque pourtant pas d’imagination et d’audace pour tenter de séduire la belle, mais rien n’y fait. Ainsi, les jeunes lecteurs vont s’amuser de situations cocasses et surprenantes, dans lesquelles Loup gris a des difficultés à s’en sortir ! Le récit est drôle, avec plein de rebondissements et de surprises, entre maladresse, bêtise et entêtement. Le texte est plaisant, vivant, avec beaucoup de dialogues, qui permettent de vivre aussi ces situations amusantes. Le dessin est beau, amusant, avec quelques détails distrayants, ainsi qu’un trait fin et vif.

Loup gris & Louvette est un nouvel album, des éditions Didier jeunesse, qui présente une nouvelle aventure comique, pour l’anti-héros, le loup qui ne fait pas dans la subtilité, et qui tente, en ce doux printemps de séduire une jolie louve…