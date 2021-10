Lettres perdues, une bande dessinée des éditions Glénat

Lettres perdues est une bande dessinée de Jim Bishop, parue aux éditions Glénat, en septembre 2021. Une aventure insensée, une quête perdue d’avance, des rencontres incroyables et un drame qui se profile, dans un univers onirique, sur fond d’écologie.

Un jeune garçon attend, sur la terrasse de sa maison, le facteur. Il râle, car le facteur est toujours en retard ! Il explique à son pélican, qu’il est chaque jour un peu plus impatient. Puis, il voit enfin surgir le facteur au loin. Il interpelle le facteur et lui demande s’il a du courrier pour lui aujourd’hui. Le poisson clown s’approche, avec une sacoche pleine de lettres sur son dos, et affirme qu’il a une lettre. Le jeune garçon se réjouit d’avance, car il lui tarde de recevoir cette lettre. Puis, le facteur change de direction et rigole, car il n’a rien pour le garçon ! L’enfant n’en peut plus car chaque jour, il lui fait la même farce. Le poisson clown réplique que ça marche à chaque fois, tout en rigolant. Le garçon baisse les bras, il en a marre de ce satané poisson clown. Il se désespère de recevoir un jour sa lettre. Puis, il pense que juste pour faire ses blagues, le facteur serait capable de poster son courrier chez les voisins…

Ne pouvant plus attendre, iode décide de partir en ville à la recherche de sa lettre. Sa quête débutera au bureau de poste… Le lendemain, sur la route, il prend une auto-stoppeuse étrange, qui se promène avec une valise, qu’elle doit livrer. Des rencontres, des interrogations, des mensonges, vont rythmer le récit singulier et plaisant, présentant une aventure, une quête, mais aussi un drame. C’est par une quête que débute la bande dessinée, continuant sur une aventure d’espionnage et se terminant par un drame, révélant l’intimité de deux personnages. Le récit est riche, un brin décalé, avec des personnages drôles et attachants. Sur un fond d’écologie, avec les poissons qui en veulent aux êtres humains, l’histoire est aussi pleine de questions existentielles, sur le devenir, le pardon, le deuil… Le dessin est tout aussi singulier, avec un trait fin et fluide, une belle colorisation, et un univers fantasque.

Lettres perdues est un bel album des éditions Glénat, qui présente un récit touchant, une aventure insensée, décalée, une quête perdue, des rencontres improbables, des personnages drôles et touchants, un drame bouleversant, dans un univers onirique amusant.