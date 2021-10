C’est aux éditions Quatre fleuves, qu’est paru, en septembre 2021, le livre Assez grand pour prendre soin des autres, de Loll Kirby et Yas Imamura. Un ouvrage qui présente la vie d’enfants du monde entier, qui se sont engagés pour aider les autres, à leur échelle.

Le livre débute par une introduction de Michael Platt, militant pour la sécurité alimentaire. A 11 ans, le petit américain a décidé d’aider les enfants qui ne mangeaient pas à leur faim, et les sans-abri. Puis, le sommaire présente douze enfants qui se sont engagés pour aider les autres… C’est par les enfants de l’école primaire Sant Jordi, en Espagne, qui débute cette rencontre. Les élèves ont imaginé une multitude d’activités pour passer plus de temps avec les personnes âgées de leur communauté. Un club est créé, pour que les jeunes et les anciens se retrouvent pour discuter, jouer, jardiner dans un verger… un projet qui a pris de l’ampleur et qui est aujourd’hui devenu un exemple à suivre.

Ainsi, à chaque double page, un projet concrétisé est présenté, initié par des enfants, du monde entier, pour venir en aide aux enfants des rues, pour apprendre aux enfants à lire, pour fournir de l’eau potable, pour plus d’égalité dans le monde de la danse classique, pour aider les personnes aveugles et malvoyantes. Des projets grandioses, de jeunes héros, qui inspirent, pour tenter aussi de faire bouger les choses autour de soi. Le documentaire est riche et émouvant, très touchant, entre la détermination et le regard des enfants sur le monde qui les entoure. Des personnalités fortes, jeunes, ambitieuses, et des projets beaux, touchants, révélant le plus beau de l’être humain. Une génération à venir qui rassure et inspire les jeunes lecteurs et donne aussi envie d’offrir, de partager, de donner… Le dessin est doux, avec un trait fin, un peu structuré, les personnages expressifs et les couleurs plaisantes.

Assez grand pour prendre soin des autres est un ouvrage des éditions Quatre fleuves, qui présente les projets et les réussites de jeunes enfants, qui se sont engagés pour prendre soin des autres, petits et grands, démunis ou handicapés, avec générosité.