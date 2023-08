L’UNICEF, un allié idéal des enfants et de toute la famille

Organisme conçu pour venir en aide aux enfants et à la famille, l’UNICEF œuvre surtout dans le domaine social. En effet, il travaille dans de nombreux pays pour aider les enfants et veiller à ce que leurs droits soient respectés. Mais, qui dit enfants dit parents. C’est dans cette optique que l’UNICEF a mis en place également des programmes et des aides pour les familles.

En quoi consistent les aides octroyées par l’UNICEF dans le domaine de l’éducation ?

En général, l’UNICEF œuvre dans le domaine de l’éducation. Effectivement, la plupart de ses actions ont pour objectif de faire bénéficier à un enfant l’éducation dont celui dont il a besoin. Cet organisme fait tout pour que chaque enfant, où qu’il soit, aille à l’école. Actuellement, bon nombre d’enfants ne vont pas à l’école. Les enquêtes ont révélé que 58 millions d’entre eux sont en âge d’intégrer l’école primaire.

Pourtant, l’accès à l’éducation est un droit pour les enfants. Le fait qu’ils n’aillent pas à l’école constitue, de ce fait, à constitue de ce fait un non respect des droits des enfants. L’UNICEF se bat afin que les petits ainsi que les adolescents reçoivent une meilleure éducation, et ce gratuitement. Il entreprend de nombreuses actions pour atteindre de tels objectifs. Il veille également à ce que les enfants dans les pays en guerre comme faire un don ukraine ou victimes d’une catastrophe naturelle puissent continuer à recevoir une éducation.

Quels sont les apports de l’UNICEF pour les familles ?

Lorsque nous parlons d’enfants, nous devons toujours évoquer les parents. Parents et enfants sont deux éléments inséparables qui forment ce que nous appelons une famille. En mettant au centre de leurs actions les enfants, l’UNICEF ne peut pas passer à côté de la famille. En effet, beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école à cause des parents. Soit ces derniers n’ont pas les moyens de scolariser leurs petits, soit ils ne sont pas persuadés de l’intérêt d’envoyer un enfant à l’école. C’est là que l’UNICEF intervient. Cet organisme œuvre afin que les parents réagissent et prennent conscience de leur rôle dans le développement et l’éducation de leurs enfants. L’UNICEF souhaite que ces personnes, les parents, apportent les soutiens nécessaires au développement des enfants. Il aspire aussi à ce que les parents soient à l’écoute de leurs enfants. Pour ce faire, l’UNICEF met en œuvre des plans d’action pour atteindre de tels objectifs. Il essaie d’apporter toutes les aides dont les parents ont besoin pour octroyer à leurs enfants un meilleur avenir.Cela commence par l’accès à une éducation de qualité.