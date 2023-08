Mes créations – Attrape-rêves à métalliser

La collection Mes créations, des éditions Gründ, se complète avec cette nouvelle pochette, Attrape-rêves à métalliser. Une pochette, parue en juin 2023, qui propose une activité clé en main, pour réaliser deux attrapes-rêves et sublimer son été !

La pochette contient tout le nécessaire pour confectionner deux attrape-rêves. A l’intérieur se trouvent deux fils colorés, quatre feuilles de transfert métallique, quatre cartes autocollantes prédécoupées, ainsi qu’un dépliant avec toutes les instructions. Les étapes sont à suivre, pour réaliser des attrape-rêves personnaliser. Ainsi, les enfants peuvent suivre les modèles, ou choisir des couleurs différentes. Les cartes prédécoupées permettent d’enlever simplement les différents éléments, à assembler par la suite, sans l’aide d’une paire de ciseaux. Des trous rendent possible l’assemblage des éléments, avec l’aide des fils de coton. Des illustrations permettent également de suivre plus facilement le pas à pas, pour réaliser les deux attrapes-rêves.

La pochette est ludique et pratique, comprenant tout le nécessaire pour réaliser deux superbes attrapes-rêves. Le dépliant, avec les indications, reste simple et efficace, présentant les différentes étapes à suivre, pour confectionner les créations personnalisables. Des modèles sont présentés, pour inspirer les jeunes créateurs, à partir de 6 ans, mais bien entendu, rien n’est obligatoire. L’univers tropical est fabuleux et coloré, invitant à sublimer l’été et la chambre ! Perroquets, toucans, papillons et fleurs, avec beaucoup de verdure, sont au rendez-vous. L’effet métallisé est superbe, apportant un éclat scintillant, qui saura plaire aux enfants. La réalisation est assez simple, avec l’aide du pas à pas détaillé. Les attrape-rêves s’accrochent facilement, grâce aux fils de coton, prévus à cet effet.

Attrapes-rêves à métalliser est une nouvelle pochette de la collection Mes créations, des éditions Gründ. Un ouvrage complet, avec tout le nécessaire, pour réaliser deux attrape-rêves scintillants, pour les enfants, qui seront ravis d’embellir leur chambre avec un décor tropical coloré et adorable.

