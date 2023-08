Débuter dans le trading : voici tout ce que vous devez savoir sur le Forex

Le trading, un mot qui résonne avec opportunité, risque et stratégie. Depuis quelques années, ce monde mystérieux attire de plus en plus d’individus, cherchant soit une nouvelle source de revenus soit une passion mêlant finance et anticipation. L’un des marchés les plus populaires, est celui du Forex. Mais qu’est-ce que le Forex ? Si vous vous posez cette question, alors vous êtes au bon endroit pour découvrir la réponse !

Le Forex, c’est quoi ?

Le Forex ou “Foreign Exchange”, est un marché des changes ou des devises. C’est un marché décentralisé où sont échangées les devises des différents pays. La réponse à la question : qu’est-ce que le forex ? C’est le plus grand marché financier du monde, tout simplement. Son volume journalier de transactions dépasse largement les 6000 milliards de dollars. Les devises convertibles ou paires de devises sont échangées à des taux de change qui varient en permanence.

Le Forex est donc un marché où les participants peuvent acheter, vendre, échanger et spéculer sur la valeur des monnaies. Contrairement aux bourses d’actions, le Forex est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, car les opérations sont réalisées entre parties du monde entier.

Il est important de savoir que le Forex et la cryptomonnaie sont deux choses différentes. Le Forex est un marché qui permet de trader les devises de chaque pays alors que la cryptomonnaie permet de faire du trading crypto.

Le trading sur le Forex, comment ça marche ?

Trader sur le Forex c’est prendre une position sur les variations des prix des devises des différents pays. Le but est de tirer parti sur les fluctuations de prix des monnaies à la baisse ou à la hausse et ainsi réaliser des gains en achetant ou en vendant une devise par rapport à une autre. Le premier élément de la paire est appelé “devise de base” et le second est appelé “devise de cotation”

Pour faire simple, imaginons que vous pensez que l’euro va progresser face au dollar américain. Vous achèteriez (long) alors la paire de devises EUR/USD. Si, à l’inverse, vous pensez que l’euro va descendre face au dollar américain alors vous vendriez (short) cette paire de devises.

Il est aussi nécessaire de noter l’importance des courtiers (broker) dans ce domaine du trading. Ce sont eux qui fournissent aux traders l’accès à la plateforme de trading, permettant ainsi d’acheter ou de vendre des paires de devises.

Les risques du trading sur le Forex

Le trading sur le Forex, comme tout investissement, comporte des risques. Le marché est volatile et les mouvements peuvent être brusques et imprévisibles. Nombreux sont ceux qui ont connu des pertes considérables en se lançant sans préparation. Il ne faut pas non plus oublier que le trading peut devenir addictif, prenez alors vos précautions.

Avant de commencer à trader, formez-vous. De nombreux cours, livres et forums dédiés au Forex sont disponibles. Comprendre les mécanismes et le fonctionnement du Forex est votre première arme.

Ensuite, ne tradez jamais avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Déterminez également à l’avance le montant maximal que vous êtes prêt à perdre sur une transaction et fixez des “stop-loss” pour automatiser la sortie d’une position défavorable. Et enfin, évitez de prendre des décisions impulsives.

Le Forex, avec son volume colossal et sa disponibilité quasi constante, offre d’innombrables opportunités. Toutefois, comme tout marché financier, il requiert de la prudence, de l’éducation et de la stratégie. Ne l’oubliez pas : le trading n’est pas un jeu, c’est un métier. Alors, commencez par vous former, testez vos stratégies en mode démo et une fois prêt, lancez-vous dans ce monde passionnant du trading sur le Forex.