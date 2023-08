Mon premier jour d’école – Loulou & Cie

Mon premier jour d’école est un ouvrage de Soledad Bravi, paru dans la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, en août 2023. Un livre cartonné, qui vient préparer en douceur les enfants à la rentrée des classes, de mieux vivre ce premier jour d’école.

Demain, c’est le premier jour d’école de Margot. Sa maman lui a dit qu’elle allait apprendre beaucoup de choses. Son papa lui a dit qu’elle allait se faire plein d’amis. Son grand-père lui a dit qu’elle allait bien s’amuser. Margot a un cartable rouge, dans lequel elle a rangé un cahier avec des fleurs dessus. Dedans, il y a aussi ses crayons de couleur et un petit coussin pour la sieste. Maman a glissé, dans la petite poche de devant, un biscuit. Maman lui a proposé d’apporter son doudou à l’école. Papa lui a demandé d’être sage comme une image.

Le récit est simple et plutôt efficace. Il est très détaillé, invitant à suivre Margot dans ses derniers préparatifs, pour la rentrée. En effet, elle a son cartable et tout ce qu’il faut à l’intérieur. Maman, papa et grand-père tentent de la rassurer avec quelques paroles… Puis, il y a la réalité de la chose, avec la rencontre avec la maîtresse, la classe, les activités et le retour des parents. Un nouveau quotidien semble se profiler, pour la jeune fille, qui vit très bien ce changement. Le texte est simple, adapté aux jeunes lecteurs qui pourront se retrouver dans l’héroïne. Le récit reste tendre et bienveillant, pour rassurer et accompagner les enfants. Le graphisme se trouve simple, avec un trait rond et concis, pour un ouvrage coloré.

Mon premier jour d’école est un livre cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un petit livre rassurant, qui propose de suivre Margot qui s’apprête à vivre sa première rentrée, entre préparatifs, mots rassurants, bisous, découvertes, rencontres…

