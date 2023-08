My Hero Academia – Bataille one for all

Bataille one for all est un jeu de cartes indispensable pour tous les fans de My Hero Academia. Une boîte, parue aux éditions 404, en juillet 2023, qui propose de créer l’équipe parfaite et d’utiliser ses Alters, pour être le ou la premier(ère) à atteindre 200 points.

La petite boîte, avec un rabat aimanté, se compose de 72 cartes et d’un livret avec les règles du jeu. Le but du jeu semble simple, il suffit de créer l’équipe parfaite, dans la grille de jeu, d’associer les personnages des mêmes familles et d’utiliser ses Alters, pour marquer le plus grand nombre de points. Ainsi, le premier joueur, ou la première joueuse, qui parvient à 200 points, remporte la partie ! Le jeu se joue entre 2 et 4 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties qui durent environ une trentaine de minutes.

La mise en place reste claire, avec 9 cartes distribuées à chacun et chacune, qui doivent former une grille 3×3. Le reste des cartes forme la pioche. Cette grille de jeu, devant chaque joueur, va se découvrir petit à petit. En effet, il va falloir remplacer les plus faibles, et placer au mieux ses cartes, pour obtenir le plus de points possible. Une carte est piochée, soit dans la pioche, soit dans la défausse. Cette carte intéresse, il faut la changer contre l’une de sa grille, découverte ou pas. Si la carte n’intéresse pas, elle doit être posée sur la défausse, mais il faut retourner une carte de sa grille.

Les cartes possèdent des pictogrammes pour définir le nombre de points, retrouver la famille et l’Alter. Les cartes d’une même famille, côte à côte voient leurs points doublés. Les Alters permettent également de compter des points, en fin de partie. Cependant d’autres Alters permettent de déplacer une carte, de rejouer, de donner des points… Ces pouvoirs offrent une dynamique supplémentaire au jeu, offrant quelques rebondissements, comme les cartes offensives ! En effet, les Brainless viennent parfois contrecarrer les plans…

My Hero Academia – Bataille one for all est un jeu de cartes, des éditions 404, qui propose de s’immerger dans l’univers du manga. Un jeu de cartes plaisant, bien construit, qui s’inspire du jeu Skyjo, proposant de créer l’équipe parfaite, pour remporter le plus de points possible, en utilisant ses Alters et en fuyant les Brainless !

