l’univers One Piece c’est quoi ?

Chef-d’œuvre d’Eichiro Oda, One Piece est une saga qui a fait son entrée dans l’univers de la fiction vers les années 1997. Jusqu’à ce jour, l’histoire n’est pas prête de se terminer. Au contraire, elle continue avec Monkey D. Luffy. Ce dernier est un jeune pirate. Son corps a fait l’acquisition de propriétés du caoutchouc, et ce, après qu’il a avalé un fruit issu du démon. Le but de Luffy est d’être, à son tour, le roi des pirates.

Un scénario facile à assimiler

One Piece est une histoire qui met en avant un jeune garçon qualifié de gouailleur nommé Luffy. Il est aussi rêveur, mais très courageux. Luffy a comme ambition de diriger les pirates, plus précisément devenir leur roi. Cependant, il n’avait guère l’apparat d’un héros. Son seul atout réside dans son corps devenu caoutchouteux. Celui-ci pouvait s’étendre dans tous les sens. Luffy a eu ce corps après une indigestion de ce qu’il appelle le « fruit du démon ».

Avec ce nouveau talent, Luffy ne pouvait plus faire des plongeons. En effet, le corps en caoutchouc ne lui permet pas de nager. Dans cet état-là, Luffy avait du mal à atteindre son objectif. Toutefois, il veut se lancer dans l’aventure avec une grande ténacité. Ses amis seront là également pour l’aider. L’appui de ces derniers lui permettra de devenir un pirate très recherché et respecté.

Le magazine Shônen jump s'est lancé dans la publication de l'histoire de Luffy. Cette revue se destine pour les garçons vu qu'elle se consacre à des mangas. Effectivement, elle constitue une référence en matière de sagas comme Dragon Ball, Naruto, etc.

Du succès entre les mains

One Piece doit son succès aux sujets qui sont abordés dans l’histoire. En fait, Luffy met en avant des thèmes et des sujets qui intéressent petits et grands comme l’amitié, la victoire ou la persévérance. Les jeunes sont fascinés par le courage ainsi que l’entraide qui se manifeste chez les héros. Ils veulent même s’identifier à eux.

Luffy tient également à transmettre à ses funs qu’avec beaucoup de persévérance ainsi que du courage, nous pouvons toujours arriver à nos fins. Nous allons triompher, quel que soit l’obstacle.

Le succès est aussi au rendez-vous grâce au rythme de l’histoire. Il en va de même en ce qui concerne son mode de parution. L’histoire apparaît de façon hebdomadaire, à l’image d’un feuilleton dans un magazine spécialisé publié au Japon. Le suspens est au rendez-vous à la fin de chaque épisode. Cela incite les jeunes à vouloir connaître la suite de l’histoire. Ces derniers se précipitent sur le prochain numéro.

En vous rendant sur one piecemerchandise, vous pourrez avoir plus d'informations sur One Piece. Vous pourrez admirer la beauté de cette saga à la fois drôle et remplie de nombreuses valeurs. Vous vous baignerez au milieu de divers thèmes universels et éternels.

Pour sublimer les enfants, rien de tel qu’un épisode d’One Piece. Vous verrez. Ils vont être séduits.