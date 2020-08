Carte d’Or s’engage pour la planète et l’économie locale

Carte d’Or, marque française connue, crée des recettes de crèmes glacées et de sorbets savoureuses et originales, pour toute la famille. Une marque qui s’engage toujours plus, présentant aujourd’hui ses produits fabriqués en France, dans de nouveaux bacs en carton recyclable.

Depuis 1978, Carte d’Or, expert culinaire français, créée des recettes de crèmes glacées et de sorbets de fruits, aussi classiques qu’originaux, pour plaire et régaler les petits et les grands gourmands. Fabriquées à Saint-Dizier, en Haute-Marne, les crèmes glacées sont faites à partir de lait et crème fraîche de nos régions françaises, et les sorbets élaborés avec des fruits issus de l’agriculture durable.

Aussi, à l’écoute de ses consommateurs, Carte d’Or s’engage aujourd’hui pour la planète, avec un nouveau bac en carton recyclable, mais aussi pour la santé, avec des recettes réduites en sucres et en additifs.

Le bac recyclable en carton correspond bien et toujours à la marque, avec ses rondeurs et sa générosité. Les couleurs, motifs et le packaging semblent inchangés, mais pourtant, ce nouveau bac en carton permet d’économiser 1100 tonnes de plastique vierge par an et n’émet que la moitié de CO2 de l’ancien bac. Il est donc collecté et trié, pour être recyclé, entre carton réutilisé et plastique valorisé.

Pour ce qui est de la recette, les sorbets et crèmes glacées sont toujours aussi délicieux. Six formules, parmi les plus emblématiques, ont donc vu leur teneur en sucre baissée, en moyenne de 18%, pour offrir de meilleurs sorbets et crèmes glacées. La recette de la crème glacée à la vanille de Madagascar, par exemple, devient plus ronde, plus crémeuse et un peu plus forte en goût, comme le sorbet à la framboise, plus savoureux et fruité.

Cette année encore Carte d’Or tient et continue ses engagements, pour tenter de préserver la planète à travers des recettes améliorées et plus saines, mais aussi avec un nouvel emballage séduisant, en carton recyclable. Les recettes de sorbets et crèmes glacées sont encore plus tentantes et irrésistibles…

