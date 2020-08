Des enquêtes au poil, la nouvelle collection de romans pour les jeunes lecteurs

L’affaire du tutu taché et Panique dans le nid sont les deux premiers tomes de la nouvelle série des éditions Flammarion, Des enquêtes au poil. Des romans amusants, pour les jeunes lecteurs, dès 6 ans, d’Anne-Marie Desplat-Duc, Anne Dumergue et Fabien Öckto.

La journée de travail se termine au commissariat et l’inspecteur Oslo s’apprête à partir, lorsque Miss Kiss, son assistante, l’arrête. Elle lui explique que son amie Rat-Violi lui a offert deux billets pour la représentation de Casse-Croquette, et qu’elle ne souhaite pas s’y rendre seule. Oslo n’a pas l’air emballé, affirmant que voir des petits rats trottiner sur une scène est ennuyeux…

L’inspecteur Oslo sursaute, il vient de renverser sa tasse, car il a été surpris par la brusque arrivée de son collègue Rex. Le jus de radis du chien se répand sur le journal et son carnet de notes. Rex se moque en demandant si Oslo est toujours végétarien ! Les deux chiens ne s’entendent pas beaucoup, et cela ne facilite pas les choses quand l’un des deux fait la une des journaux !

Voilà de nouveaux personnages et héros à découvrir, pour les jeunes lecteurs, dans cette nouvelle série adaptée aux CP. Deux enquêtes sont donc à retrouver à travers ces deux romans qui présentent Oslo, un chien inspecteur, Miss Kiss, son assistante et Rex, un collègue d’Oslo. Les récits sont bien découpés, en trois chapitres, pour faciliter la lecture, avec un petit résumé, pour rappeler les faits aux enfants. Une présentation des héros des livres est également à retrouver, au début de l’ouvrage, pour aider les jeunes lecteurs et comprendre les rôles de chacun. Les histoires entremêlent habillement enquête et humour, tout cela adapté aux enfants. Des illustrations sont à retrouver au tout long des livres, pour captiver les plus jeunes et les inviter à lire, pour découvrir ce qui se cache derrière ce dessin coloré.

Des enquêtes au poil est une nouvelle série, des éditions Flammarion, qui propose deux romans adaptés aux jeunes lecteurs, dès 6 ans. De nouveaux personnages drôles, des enquêtes bien menées avec des histoires captivantes et des illustrations charmantes.