Ma playlist pour un French Kiss est un roman de Samuel Loussouarn, paru en mars 2021, aux éditions Nathan. Un livre pour les jeunes lecteurs, à partir de 13 ans, proposant une comédie romantique à la sauce rock, avec de l’humour et du rythme.

Elle court, mettant un pied devant l’autre à toute vitesse. Elle sent son souffle qui lui brûle les poumons, à chaque inspiration. Elle sent aussi ses seins qui rebondissent, ses seins de femme, car l’adolescente n’est plus. Une dame dont Darcy est amoureux, le séduisant homme d’Orgueil et préjugés. Ils se précipitent l’un vers l’autre, parcourant le labyrinthe de verdure d’un jardin anglais. Elle porte une belle robe d’époque et lui un costume trois pièces. Il est tout ce dont elle a tout rêvé, d’ailleurs elle est en train de rêver. Un de ces jolis rêves que l’on fait en fin de nuit, juste avant de se réveiller…

Céleste est une adolescente presque ordinaire, c’est une romantique invétérée, rondelette pas trop complexée, et cinéphile. En classe de terminale, elle décide de forcer le destin, et de tout faire pour plaire à Connor, l’un des correspondants anglais de sa classe. Ainsi débute une année scolaire pleine de rebondissements et d’humour, pour la jeune fille et ses amis. Elle va donc se porter volontaire pour intégrer un groupe de rock, elle qui n’y connaît rien aux instruments de musique ! Le roman est bien découpé, présentant plusieurs chapitres, et un récit captivant, entre humour, romantisme et références musicales et cinématographiques. Une histoire d’amour et d’amitié, bien ficelée, intéressante et amusante, avec cette héroïne courageuse, solaire et ambitieuse.

Ma playlist pour un French Kiss est un roman amusant, plaisant et bien rythmé, des éditions Nathan, qui présente une comédie romantique teintée de rock, entre amitié, amour, musique et humour, pour une adolescente pleine de surprises.