Site de rencontre en Mode 2.0 : Confinement, couvre-feu, masques

S’il était déjà assez difficile de faire des rencontres avant la crise sanitaire due au Covid 19 (digitalisation et isolement), celle-ci a fortement exacerbé ce phénomène. Confinement, couvre-feu, masques, distanciation physique et fermeture des cinémas et des bars, n’ont pas aidé à favoriser les liaisons amoureuses.Les sites de rencontres en ligne ainsi que les applications et les réseaux sociaux peuvent constituer une bonne solution pour continuer à draguer et/ou à séduire.

LES RENCONTRES EN MODE 2.0

La crise sanitaire n’a pas été catastrophique pour tous les secteurs. Les sites de commerce en ligne (Amazon, Cdiscount) ont vu leur chiffre d’affaires exploser. Et parmi ceux qui ont vu leur fréquentation augmenter considérablement, ce sont les sites de rencontres comme Tinder ou Meetic et les applications tels que Happn ou Once ou site de rencontre coquine. Pas de porno, ni de contenus adultes , ce dernier est un comparateur de sites promettant une rencontre sans lendemain, libertine ou adultère.

En effet, selon l’Ifop, le tiers des Français est inscrit sur ces sites car, simplement, ils n’ont pas d’autres choix. Après avoir “matché”, de nombreux couples commencent par des appels ou des visios avant de se rencontrer réellement dans un lieu public, pour ensuite entamer une véritable relation sentimentale et faire tomber les masques.

Sur ces sites, il faut prendre le temps nécessaire de faire connaissance avant d’aller plus loin, se donner une chance pour trouver son âme sœur et oublier la pression sociale.

SLOW DATING ET FIN DE L’INSOUCIANCE

Suite à l’arrêt de la vie sociale et à la fermeture des lieux de vie, les soirées sont plus longues et les célibataires ont plus de temps et prennent plus de précautions afin de faire le tri et d’éliminer les impatients qui ne cherchent pas de relations sérieuses : c’est une sorte de slow dating. La Covid 19 rend les rencontres plus lentes mais ne les empêchent pas.

Autre conséquence de la pandémie, c’est la perte de l’insouciance. Au premier rendez-vous, on est masqués, méfiants, on garde nos distances et on évite les attouchements et les effleurements et cela, même si la chimie opère. Le passage de la rencontre virtuelle à la rencontre réelle reste plutôt problématique.

QUELQUES CONSEILS

Que ce soit suite à un divorce, une séparation, à l’isolement géographique ou à votre âge, il est absolument nécessaire de bien soigner son profil et de compléter entièrement votre biographie car, les profils incomplets sont souvent ignorés par les internautes. Il faut mettre en avant ses qualités et ses goûts mais aussi ses défauts et ses passions.

Par contre, soyez honnête et n’essayez pas de vous faire passer pour un autre. N’hésitez pas à parler de vos enfants, de votre profession, de vos hobbies et du type de conjoint que vous aimeriez rencontrer.Sélectionnez vos meilleures photos et mettez-vous en scène dans une vidéo originale. Faites attention aux fausses annonces et aux photos truquées. Ne restez pas exclut du marché de la rencontre trop longtemps.