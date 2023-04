Maison Colibri nous régale de nouveautés pour Pâques

Et si on changeait un peu les règles de la chasse aux œufs en cachant de délicieuses madeleines dans le jardin ? À l’occasion de Pâques, Maison Colibri propose un assortiment de 3 œufs soigneusement remplis de cinq recettes gourmandes qui vont vous donner l’eau à la bouche.

Fêter Pâques avec Maison Colibri, quelle bonne idée !

Maison Colibri a eu envie de changer les règles traditionnelles de la chasse aux œufs en remplaçant les œufs au chocolat par des madeleines gourmandes. Et à la rédaction, on a sauté de joie lorsqu’on a vu que la marque se prêtait au jeu dans le moindre détail, en proposant un assortiment de 3 œufs à l’esthétisme adorable qui fera son effet à coup sûr.

Maison Colibri : LA madeleine qui s’impose

Comme à chaque fois que nous vous parlons des nouveautés Maison Colibri, nous vous conseillons de faire vite, car les stocks s’épuisent très rapidement. Et il est certain que cette collection ne fera pas exception. En effet, la marque ne lésine pas sur les détails lorsqu’il s’agit de surprendre ses habitués et nouveaux venus : packagings printaniers, mise à l’honneur de Pâques grâce à la personnalisation, comme c’est le cas avec l’œuf « chocolat noir » où il est écrit « Joyeuses Pâques ».

La collection d’œufs de Pâques Maison Colibri

Pour ceux qui n’envisagent pas Pâques sans chocolat, pas d’inquiétude ! Le chocolat est bel et bien au rendez-vous grâce notamment à cette coque signature des madeleines Maison Colibri qui fera frémir vos papilles. Il suffit d’en avoir goûté une pour comprendre à quel point cela peut faire toute la différence lors de la dégustation. Et si vous avez envie de vous lancer, vous pourrez choisir l’assortiment de 3 œufs ou les acheter individuellement. C’est vous qui voyez !

L’assortiment de 3 œufs de Pâques

Maison Colibri a pensé aux familles nombreuses (ou aux gourmands inconditionnels de la marque) en proposant un assortiment de 3 œufs qui composent la collection de Pâques.

L’œuf chocolat noir est composé de 5 madeleines, toutes recouvertes d’une coque au chocolat noir. Soit, de la gourmandise, encore de la gourmandise. Les recettes sont les suivantes : la madeleine nature classique, la noix de coco, la tout chocolat, le cœur framboise et celle au praliné. De quoi combler les amateurs de chocolat noir et nous savons qu’ils sont nombreux !

L’œuf chocolat au lait va plaire aux enfants à coup sûr ! Il referme également 5 recettes différentes de madeleines à savoir : la classique, la noisette, la noisette aux éclats de noix de pécan, la marbrée et la pralinée. Soit des recettes qui feront fureur lors des goûters.

L’œuf mixte est idéal pour ceux qui ont du mal à choisir entre chocolat noir et chocolat au lait. Il renferme donc 5 recettes comme suit : la marbrée coque chocolat au lait, le cœur framboise coque chocolat noir, la praliné coque chocolat au lait, la cœur citron aux éclats de meringue et la pistache. Les madeleines glissées dans cet œuf ont des saveurs plus inédites, plus fruitées également.

Les prix : 9,90 € / œuf et 27 € l’assortiment

Des recettes créatives à découvrir

Maison Colibri, ce sont aussi des madeleines aux recettes variées qu’il est possible d’acheter à part, en ligne ou en GMS. Elles sont glissées dans des packagings qualitatifs où l’on retrouve entre 8 et 10 madeleines. Lors de grandes occasions telles que les fêtes de fin d’année, un anniversaire, la Saint-Valentin ou autres, Maison Colibri propose aussi de superbes coffrets en édition limitée.

Joyeuses Pâques et bonne dégustation de madeleines avec Maison Colibri !