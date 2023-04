Qui a volé les rayures du zèbre ? est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, Les enquêtes de l’inspecteur O-O, des éditions Gulf Stream. Un roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, de Richard Petitsigne et Eléna Dupressoir, paru en mars 2023.

Aimée Plancton annonce, à l’inspecteur O-O que mademoiselle Gribiche va le recevoir. L’employée reprend ses multiples activités, avec ses huit tentacules de pieuvre, qui lui permettent de taper l’ordinateur, agrafer des feuilles, répondre au téléphone… Elle est sans doute la secrétaire la plus efficace au monde. L’inspecteur O-O observe ce manège frénétique, tout en peinant à masquer un long bâillement. L’inspecteur O-O est un orang-outan plutôt calme et peu bavard. Le singe n’est pas tout jeune, mais personne ne connait son âge. Il est toujours habillé de son imperméable gris et de son chapeau, joli feutre bleu. Une cigogne élégante invite l’orang-outan à la suivre dans son bureau.

L’inspecteur O-O se voit confier une nouvelle affaire, mais il va être, cette fois-ci, accompagné d’un assistant. Une enquête complexe et mystérieuse, car la star des zèbres a été volé, il n’a plus de rayures ! Le récit est palpitant, entraînant, avec tous ces personnages originaux et incroyables, offrant un univers riche à découvrir. L’enquête est pleine de surprise, avec différents suspects, des indices, et un caméléon assez efficace. L’humour et les rebondissements sont également au rendez-vous dans ce roman jeunesse, qui saura plaire aux jeunes lecteurs. Le récit est bien découpé, agréable à lire et accompagné de plusieurs illustrations colorées. L’ouvrage débute avec un sommaire et une présentation des personnages, pour mieux s’immerger dans l’histoire.

Qui a volé les rayures de zèbre ? est un roman jeunesse, de la nouvelle série Les enquêtes de l’inspecteur O-O, des éditions Gulf Stream. Une enquête incroyable, un brin farfelu, pour un moment de lecture entre révélation et humour, et deux personnages rapidement attachants.

