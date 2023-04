Pimo & Rex sont les nouveaux héros de Thomas Wellmann, qui présente un premier album intitulé Epouse-moi si tu peux !, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2023. Une bande dessinée pleine d’action, de rebondissements et d’humour, pour une folle aventure.

Dans une forêt, deux chevaliers galopent sur leurs chevaux. Pimo souffle dans sa trompette, suivi par Rex, son meilleur ami. Ils s’arrêtent bientôt, car ils ont trouvé un spot idéal pour pêcher ! Ils trouvent un peu de repos, en s’installant près de leur feu, faisant griller un poisson. Rex demande à Pimo si son nouveau bouquin avance, et si l’on peut en lire quelques pages… Pimo souffle, car il est en panne d’inspiration, il a l’impression de n’avoir rien à dire. Alors que les deux amis discutent et se livrent, une jeune femme les épie. Bientôt, d’autres créatures apparaissent, ils sont à la recherche d’une jeune femme, qu’ils doivent retrouver de toute urgence. Les deux amis affirment qu’ils n’ont jamais vu cette dame… Pimo demande s’ils sont détectives privés. Les créatures répondent qu’ils en sont, en quelque sorte, puis repartent aussitôt.

Le récit présente deux amis, deux chevaliers, qui vont rencontrer cette jeune femme, Margot, muse poursuivie par un mage noir. L’aventure débute, pleine de surprises et de rebondissements. La bande dessinée, découpée en plusieurs parties, se trouve très agréable à découvrir. Elle offre des aventures déjantées à suivre, avec ces deux personnages rapidement attachants, très différents. La magie, la différence, l’acceptation, l’amour, l’amitié, le courage sont au cœur de ce récit palpitant, qui présente la vie de ces deux chevaliers. L’univers fantastique est également un peu loufoque, mais amusant et plaisant. Le graphisme est tout aussi décalé, offrant un univers particulier et agréable. Le trait est rond, doux, les personnages expressifs, pour un monde magique coloré.

Pimo & Rex – Epouse-moi si tu peux ! est un album de Thomas Wellmann, paru aux éditions Sarbacane. Un bel ouvrage, plutôt bien découpé, qui présente les aventures déjantées de deux chevaliers, deux amis, entre magie, monstre, famille, amour, courage, bibliothécaire…

