Make the exorcist fall in love –Tome 2

La série Make the exorcist fall in love se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Soleil Manga, en octobre 2023. Un manga d’Aruma Arima et Masuku Fukayama, qui présente un récit mêlant romance et action, à travers un style moderne et percutant.

Mammon fait face au jeune garçon. Il semble prêt à l’affronter et vient le provoquer, en criant qu’il est le grand génie de l’exorcisme. Le jeune garçon réplique aussitôt, demandant si Mammon veut l’affronter. Mais il demande d’abord à laisser la jeune fille en dehors de tout cela. Mammon semble surpris, affirmant qu’il n’a pas demandé qu’elle vienne. Il signale que c’est le jeune garçon qui l’a fait venir ici ! Puis, de peur qu’elle gêne, il demande à Tachibana de lui servir un thé. Le jeune garçon ne ressent rien à l’arrivée de la servante. Il semble rassuré, mais reste sur ses gardes. Il annonce qu’il va générer une barrière autour d’Imuri. Aussi, il lui demande de ne pas bouger. Puis, il précise que cela n’aura aucun impact sur elle, mais que cela sera utile pour la protéger de la magie noire et de leurs attaques.

C’est un affrontement épique qui attend Mammon, sbire de Satan et le petit curé. Plusieurs chapitres sont d’ailleurs consacrés à ce combat. Mammon va varier ses attaques pour déstabiliser le jeune garçon exorciste, mais rien n’y fait. En effet, le petit curé retient ses coups, ce qui agace réellement son adversaire. Les épreuves se poursuivent pour les personnages, qui se dévoilent un peu plus dans ce nouveau tome. Le manga reste bien rythmé et captivant, avec ce long et périlleux combat, au début. Les personnages sont touchants, intéressants, ce qui apporte une dynamique certaine au récit moderne et percutant. Le dessin se voit tout aussi dynamique, avec un découpage efficace et un trait fluide.

Make the exorcist fall in love est une série qui se poursuit avec ce deuxième tome, des éditions Soleil Manga. Le récit mêle habilement romance et action, dévoilant des personnages intéressants, à travers un style moderne et percutant.

