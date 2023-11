Partagez





Molière en version “urbaine” sur la scène du Dôme de Paris. Le producteur Dove Attia, nous avait déjà régalés avec ses précédentes comédies musicales. Il présente sa nouvelle création, mettant en scène Molière d’une manière inédite.

Molière l’Opéra Urbain

Au Dôme de Paris jusqu’au 18 février 2024

Ne vous attendez pas à des Menuets et autres Pavanes du XVIIe siècle. Ici, le titre d’Opéra Urbain se lit STREET ART “l’art de la rue” car la vie du dramaturge le plus célèbre de l’Histoire, se raconte en slam, rap, et autres styles musicaux contemporains hyper entraînants, retraçant la vie de l’auteur du “Tartuffe”. La nouvelle création de Dove Attia offre un excellent divertissement, alliant un livret intelligent mêlant style classique et moderne avec humour, des performances vocales de haut niveau, des chorégraphies magnifiques. C’est un spectacle dynamique et émouvant qui aurait ravi Molière lui-même !

L’Histoire

Le spectacle raconte l’extraordinaire parcours d’un homme qui fait le choix de quitter le confort matériel et le prestigieux poste de Tapissier du Roi pour fonder, en compagnie de la femme qu’il aime, une troupe de théâtre. La route vers le succès s’annonce longue et semée d’embûches : Molière paiera un prix élevé pour sa liberté et devra faire face à l’hypocrisie et à la résistance de nombreux ennemis. Néanmoins, il deviendra un auteur indépendant qui révolutionnera l’art de la comédie par son œuvre.

Mise en Scène Ingénieuse

La mise en scène du spectacle se caractérise par sa simplicité et son ingénuosité, avec des passerelles de bois et des éléments de décor apportés au fur et à mesure par la troupe elle-même. Le casting impressionne, avec Petitom dans le rôle de Molière, et des artistes de la filière “The Voice” qui se démarquent. Quelques anachronismes historiques apportent des surprises au spectacle, parfois troublants mais toujours amusants.

Des Anachronismes Amusants

Le spectacle réserve quelques surprises au public avec des anachronismes historiques, comme des appareils photos, des journalistes micros en main, des perruques XVIIe fluos et Monsieur (Frère du Roi) qui parle wesh-wesh ajoutant une touche d’humour et d’étonnement. Molière aurait adoré ce clin d’oeil à notre époque.

Une montée en puissance

Un début sobre mais captivant suivi très rapidement de très belles performances. Les chorégraphies au cordeau, sont sublimées par les jeux de lumière ingénieux. La seconde partie brille grâce à des duos et des solos exceptionnels, suscitant une longue ovation du public.

Un Spectacle Complet et Captivant

Cette comédie musicale offre un excellent divertissement, avec de jolis textes, des performances vocales de haut niveau, des chorégraphies magnifiques et une écriture bourrée de clins d’oeil historiques. À foncer voir en famille !

Livret : Dove Attia et François Chouquet.

Musique : Dove Attia.

Mise en scène : Ladislas Chollat

Chorégraphies : Romain R.B.

Assistant mise en scène : Éric Supply

Assistant chorégraphies : Geoffroy Goutorbe

Créations costumes : Jean-Daniel Vuillermoz

Scénographie : Emmanuelle Favre

Création lumières : Dimitri Vassiliu

Créations sons : Stéphane Plisson

Créations vidéos : Peggy Moulaire et Guillaume Aufaure

Créations maquillages et coiffures : Catherine Saint-Sever

Avec PETiTOM (Molière), Morgan (Madeleine Béjart), Abi Bernadoth (Le Prince de Conti), Lou (Armande Béjart), Shaïna Pronzola (La Marquise), Vike (Louis Béjart), David Alexis (Jean Poquelin), Arezki Ait Amou, Théa Anceau, Vincent Cordier, David Dax, Maïa Girard, Marc Maurille, Basile Sommermeyer…

Et les danseurs : Enzo Bounichou, Justine Caspar, Romane Chaney, Tessa Egger, Joanne Gracia y Gracia, Jérémy Marquet, Audrey Morabito, Antoine Nya, Anthony Paccoud, Coline Perrocheau, Camille Rocher…

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations jusqu’au 18 février 2024

Dôme de Paris – 34 Bd Victor, 75015 Paris

Tarifs : à partir de 19 euros

Durée : 2h15 avec entracte

