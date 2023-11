Laura Domenge : Une nuit avec une étoile riante

Partagez





La nuit, Laura Domenge dort mal. Son esprit gamberge et les idées les plus folles la maintiennent éveillée. Elle est insomniaque. Une nuit avec Laura Domenge est une parenthèse brillante qui croque nos petits travers avec un regard piquant et bienveillant.



Il serait facile de considérer Laura Domenge comme la nouvelle reine de l’humour féministe post #MeToo. C’est un pléonasme réducteur et cliché. Laura Domenge est avant tout elle-même. Avec ses névroses, ses délires, sa sensibilité. Une nouvelle auteure à suivre, qui donne son avis sur tout, telle une bonne copine qui vous veut du mal pour de rire.

Cette nuit est une pyjama party où on se dit les quatre vérités. À la croisée du stand-up et du one-man-show, Laura Domenge enchaîne les sujets à un rythme faussement décousu. Elle nous invite à un lâcher prise nocturne où s’entremêlent les confidences intimes et blagues sans filtre. De l’organisation épique d’un EVJF aux difficultés pour avorter.

Laura Domenge nous plonge dans un tourbillon de pensées qui traversent ses insomnies. Une nuit dictée par des divagations à l’absurdité pertinente. Le portrait d’une société complexe et complexifiée par un esprit en roue libre qui aimerait juste dormir. Laura Domenge est une étoile riante à ne pas laisser filer. Une nouvelle voix sur scène qu’on va aimer détester.

Une nuit avec Laura Domenge

Théâtre du Gymnase Marie-Bell, jusqu’au 20 décembre