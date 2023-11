Le Seigneur des Anneaux : Partez à la quête de l’Anneau !

Lancez-vous dans l’épopée légendaire du Seigneur des Anneaux avec le jeu de cartes “La Quête de l’Anneau”, une création remarquable des éditions 404, plongeant les joueurs dans l’univers fascinant de J.R.R. Tolkien. Cette aventure officielle, basée sur la trilogie épique, vous invite à vivre une expérience immersive où stratégie et coopération sont au cœur du jeu.

Incarnez Frodon, Aragorn, Gimli ou Legolas, assistés de Gandalf, Sam ou Boromir, dans une quête périlleuse pour détruire l’Anneau Unique. Votre voyage commence dans la demeure confortable de Bilbon Sacquet et vous mène à travers les terres périlleuses de la Terre du Milieu jusqu’à la Montagne du Destin. Votre mission ? Libérer le monde du joug de l’Anneau maléfique. Off course !

Avec 170 cartes richement illustrées (dont les images sont tirées des films), divisées en plusieurs catégories telles que les cartes personnages, action, compagnon ou monstres, chaque joueur se trouve confronté à des défis et des choix stratégiques. Les cartes “éveil de l’anneau” et “événement” ajoutent des rebondissements imprévisibles, rendant chaque partie unique. Le jeu requiert non seulement de la tactique mais aussi une capacité à s’adapter rapidement aux situations changeantes.

Vivez l’épopée du Seigneur des Anneaux dans un jeu de cartes envoûtant

Le livret de règles, clair et concis, de 16 pages, guide les joueurs à travers les mécanismes du jeu, assurant une compréhension rapide et une mise en place aisée de la partie. Conçu pour 1 à 4 joueurs, “La Quête de l’Anneau” offre une expérience de jeu individuelle ou collaborative, avec des parties d’une durée de 30 à 40 minutes par joueur, permettant ainsi une immersion profonde dans l’histoire.

Attention, la coopération est essentielle dans ce jeu. Les joueurs doivent travailler ensemble pour surmonter les obstacles et progresser vers leur objectif ultime : atteindre le Mordor et libérer la Terre du Milieu de son fardeau. Chaque décision, chaque mouvement compte et peut influencer le cours de l’aventure.

“La Quête de l’Anneau” est plus qu’un jeu de cartes, c’est une aventure épique qui vous transporte dans l’un des univers les plus emblématiques de la littérature fantastique. Préparez-vous à affronter les ténèbres, à déjouer les plans de l’ennemi et à vivre une aventure inoubliable dans la Terre du Milieu.

Êtes vous prêt à sauver le monde ?

Commandez ICI votre jeu de carte Le Seigneur des Anneaux