Maléfices : Les légendes du désert aux Éditions Jungle

Ce nouveau conte en one shot , vous entraîne dans une aventure fantastique, où légendes riment avec malédictions !!!

BD jeunesse disponible depuis le 27 octobre 22 aux Éditions Jungle. (+12)

Le décor :

Royaume d’Alombrar…

Personne ne sait où a disparu la Reine depuis la naissance de la petite Gorgona. Après bien des années, la femme du Roi Nosférios n’alimente plus les rumeurs des sujets. Par contre, sa fille qui, maintenant, est une véritable jeune adolescente de 13 ans, commence à éveiller quelques soupçons quant à ses capacités de « démons ».

Elle est la risée du peuple depuis que l’on sait qu’elle n’a développé aucun pouvoir à l’âge tendre. Toujours solitaire, elle erre entre le souvenir d’une mère qui l’a abandonnée. Et un ennui profond dans sa vie de princesse en « cage ».

Pourtant, le jour de ses 14 ans, son père lui offre une bien étrange boîte aux symboles de lune. Sa mère disparue lui aurait laissée pour ce jour de fête.

Malgré tous ses efforts, il lui est impossible de la déceler pour découvrir son contenu. Mais, lorsque son père la laisse seule, une mystique fumée sort de la boîte, pour lui montrer un chemin parmi la galerie de tableaux qui ornent les murs du château.

Gorgona se retrouve devant la peinture d’une vieille maison de bois sur pilotis, ornée d’un toit en forme de dragons.

Et, lorsqu’elle s’en approche, elle semble entrer dans la tapisserie…

Le point sur la BD :

Maléfices est une série magnifiquement illustrée par Sanoe, qui attire l’œil par sa couverture décorée comme un ancien manuscrit !! Et par ses graphismes enchanteurs, dont les planches pleines pages vous absorbent totalement dans ses mondes merveilleux et légendaires. Le premier tome nous avait totalement envoûté, et, si vous ne l’avez pas lu, vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien suivant >> Maléfices Tome 1

Dans ce tome 2, intitulé Les légendes du désert, Elsa Bordier nous embarque en voyage dans une aventure en quête d’origine et d’identité. Beaucoup de secrets ont été enfouis pour ne pas perturber le bon fonctionnement du royaume, et la protagoniste principale va les découvrir les uns après les autres, au fil de ses rencontres, afin de se révéler. Amitié, secrets, trahisons, malédictions …. Sont les thèmes principaux de ce second tome aux Éditions Jungle.

La conclusion :

Une pure beauté que l’on apprécie d’abord par le soin porté aux couvertures !!! Maléfices est une série de « collection », et ce second tome nous replace avant la première histoire, pour mieux y replonger !!!!

Les deux tomes peuvent être lus indépendamment, mais je vous conseille vivement de lire les deux pour comprendre la fine « boucle » qu’Elsa Bordier et Sanoë nous soumettent !

Un voyage entre légendes et fantasy, dont les pages émerveillent du plus jeune au plus âgé des lecteurs !!!! Aux Éditions Jungle !