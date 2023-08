Maped – Color’peps Infinity, une innovation pour la rentrée !

Pour cette rentrée, la célèbre marque Maped, révolutionne le coloriage et le dessin, à la maison comme à l’école. Une innovation qui porte le nom de Color’peps Infinity, des crayons de couleurs uniques, qui durent longtemps et que l’on n’a pas besoin de tailler !

Maped, société française familiale, leader mondial des fournitures scolaires et de bureau, continue de se développer et d’innover. Pour la rentrée, une innovation responsable et remarquable est à retrouver dans les rayons et sur le net ! Les crayons de couleur Color’peps Infinity révolutionnent le coloriage et le dessin, que ce soit pour la maison ou pour l’école.

Les crayons se présentent dans des pochettes de douze ou vingt-quatre pièces. Des crayons de couleur innovants, au design moderne, facile à prendre en main. Ils ressemblent à de curieux tubes, avec lesquels on peut écrire, d’un côté ou de l’un. Les crayons durent dix fois plus longtemps, car ils se trouvent entièrement constitués de mine. En effet, ils restent innovants, n’ont pas besoin d’être taillé, car ils s’auto-affûtent grâce au coloriage. Le corps des crayons se voit donc fait de mine, permettant d’utiliser tout le crayon pour colorier. Ainsi, il n’y a plus de perte, ni de gâchis !

Les couleurs sont vives, les crayons se prennent facilement en main et le coloriage, comme le dessin aux trains fins, restent très agréables. La pointe biseautée permet de faire des traits fins, comme de colorier lus rapidement et efficacement de grand espace. L’utilisation est surprenante, le design plaisant, pour ces crayons de couleur innovants et durables. Le fait qu’ils soient entièrement en mine est une garantie sans déchet, qui plaira à un grand nombre de personnes, avec une mine qui ne sera jamais à tailler !

Color’peps Infinity est une nouvelle gamme de crayons de couleur innovante, de la marque française Maped. Une innovation incroyable et bluffante, parfaite pour la rentrée, qui présente des crayons de couleur qui n’ont pas besoin d’être taillés et durent beaucoup plus longtemps. Ils se veulent économiques et écologiques…

Lien Amazon