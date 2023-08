Tengen Hero Wars – Tome 1

Tengen Hero Wars est une nouvelle série des éditions Mangetsu, qui débute avec ce premier tome, paru en juillet 2023. Un manga de Hiromoto Yasu et Sakanoichi Kubaru, qui présente un isekai oscillant entre combats épiques, fantastique, stratégies et figures historiques.

Oda Nobunaga est un lycéen ordinaire qui aimerait tellement être un héros. Mais malheureusement, il ne sera jamais l’un de ces héros historiques, aux vies grandioses. Il ne sera jamais l’un d’entre eux, même dans ses rêves les plus fous ! Oda aimerait écrire l’histoire, être admiré de tous, à travers les époques et posséder quelques talents… Ce jour-là, alors qu’il espérait tant vivre une autre vie, il était bien loin de s’imaginer les batailles qui l’attendaient, face à des géants de l’histoire, qu’il admirait. Ce jour-là, il restait bloqué devant sa fiche d’orientation, ne trouvant aucun moyen de remplir sa fiche. Au fond, il sait bien qu’il aimerait faire des études d’histoire, mais il sait également qu’il n’y a aucun débouché ! Puis, il se voie mal mettre « héros », comme métier de rêve…

Le début est assez rapide, avec ce lycéen ordinaire, qui semble perdu… Il va être aspiré par un étrange portail, avec sa sœur. Ils se retrouvent tous les deux dans un autre monde, dans lequel les plus grands héros de l’histoire s’adonnent à des guerres de territoire. Dans ce monde chaotique et hostile, la sœur d’Oda se fait enlever. Le jeune homme va tout faire pour la retrouver et la sauver… Le manga est surprenant, un peu rapide au début, avec ce portail qui s’ouvre rapidement et envoie les deux héros, dans une autre dimension. L’action est au rendez-vous, avec beaucoup de scènes de combats épiques et sanglants. L’histoire et le fantastique s’entremêlent dans cet isekai assez bien mené, étrange et captivant. Le dessin est plaisant, avec un trait fin et fluide, ainsi que des personnages expressifs.

Tengen Hero Wars est une nouvelle série prometteuse, des éditions Mangetsu, qui débute avec ce premier tome. Un isekai qui mêle action et histoire, avec un brin de fantastique qui n’a pas tout révélé, offrant un récit plutôt bien mené, haletant et captivant.

