Agenda Chattitudes 2024 – Ed. Larousse

2024 peut devenir une année très féline, avec l’agenda Chattitudes 2024, des éditions Larousse, paru en juin 2023. Un ouvrage qui invite à s’organiser, de septembre 2023, pour la rentrée, jusqu’en décembre 2024 ! Un agenda complet et amusant, aux illustrations de Sayo Koizumi.

L’agenda se présente dans une couverture plastifiée transparente, permettant de protéger l’ouvrage. A la fin, une pochette zippée qui permet de ranger quelques notes, papiers et petits objets. Après une page de garde, il est suggéré de notifier l’appartenance de l’agenda, avec quelques informations utiles et pratiques. Ensuite, sur six pages se présente le calendrier de septembre 2023 à décembre 2024. Il se complète avec un mémo-chat, pour noter les vaccinations et numéro du vétérinaire, entre autres. Puis débute le mois de septembre 2023, avec quelques objectifs et une vue rapide sur le mois. La première semaine se présente sur une double page, avec une colonne qui invite à noter quelques idées, infos, courses, rendez-vous…

L’agenda est pratique, complet et permet de se retrouver sur plus d’une année. La couverture est personnalisable, avec deux pages à découper et l’une à choisir et compléter. L’ouvrage permet de bien s’organiser, avec une double page par semaine, afin de voir, d’un seul coup d’œil, les différents évènements à prévoir. L’univers suggéré est amusant et attendrissant, avec des chats partout, drôles et craquants. Une pochette zippée pratique, ainsi qu’un bloc à messages et des petits blocs autocollants complètent parfaitement l’agenda, pour marquer des pages, des choses importantes, etc. Chaque mois une couleur différente, pour varier les plaisirs, et des illustrations très présentes offrent un bel ouvrage, pour l’année à venir.

Agenda chattitudes 2024 est un outil complet, et plus encore, des éditions Larousse. En effet, l’agenda va au-delà d’une année entière, il est personnalisable et permet de s’organiser au fil des semaines à venir. Il reste également amusant et craquant, avec cet univers autour des chats, entre messages de tendresse et de bienveillance.

