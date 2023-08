Pokémon – A la découverte de Paldea

La collection Pokémon, des éditions Les livres du Dragon d’Or, ne cesse de s’étoffer, proposant aux jeunes lecteurs un nouveau titre. En effet, A la découverte de Palea est un nouvel album, paru fin juin 2023, qui présente une nouvelle aventure cherche et trouve !

Le livre-jeu débuta avec un sommaire qui propose de partir à l’aventure, puis de relever un défi, avant de retrouver des informations et des jeux. Bien évidemment, les solutions sont à retrouver à la fin de l’ouvrage. La première double page présente donc une grande illustration, qui invite à partir vite à la découverte de cette nouvelle région, pleine de surprises ! Avant de quitter la ville, les enfants sont invités à commencer l’aventure en retrouvant des Pokémon cachés dans la scène. L’illustration fourmille de détails et de créatures suggérant de se concentrer et d’affiner son sens de l’observation.

Le livre-jeu est très plaisant et va un peu plus loin qu’un cherche et trouve. L’activité principale reste cette dernière, qui sait, malgré tout, toujours plaire aux enfants. Mais le livre se complète avec un défi suprême, des informations et des jeux variés. Une belle invitation pour découvrir de nouveaux Pokémon, ainsi qu’une nouvelle région, celle de Paldea. Une aventure trépidante, qui propose d’explorer différents paysages et de découvrir des créatures fascinantes à retrouver et identifier. L’ouvrage reste clair et adapté aux jeunes lecteurs ravis de jouer et s’amuser avec cet univers captivant. Les solutions aux différents jeux sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, qui se complète avec une soixantaine de stickers !

A la découverte de Paldea est un nouveau livre-jeu de la collection Pokémon, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un ouvrage très complet et amusant, qui propose aux enfants d’explorer une nouvelle région et de jouer avec de nouvelles créatures, à retrouver, entre autres…

