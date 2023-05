Marée blanche – Ed. Delcourt

Marée blanche est un récit complet, de Gaël Séjournée, paru aux éditions Delcourt, en avril 2023. Une bande dessinée présentant une aventure haletante et stupéfiante, inspirée de faits réels, de quatre marins, qui vont remonter, de leurs filets, plusieurs kilos de drogue…

Le vendredi 6 juillet 2018, quatre pêcheurs, sur leur bateau, naviguent et regardent le match de foot. Alors que le capitaine regarde au large, avec des jumelles, ses trois employés boivent une bière, tout en se réjouissant de la tournure du match. Soudain, l’un d’eux remarque qu’ils changent de cap… Sur le pont, ils remarquent des oiseaux autour de curieux petits paquetages. Ils se demandent de quoi il s’agit. Le capitaine leur demande de se bouger le cul, s’ils ne veulent pas louper la deuxième mi-temps. Alors, avec des épuisettes, ils repêchent un premier petit paquet. Ils en repêchent ainsi plusieurs, avant de retourner devant le match, avec une bière. Lorsque le capitaine arrive, c’est pour annoncer qu’ils viennent de repêcher 10 kilos de drogue ! Les quatre hommes ne savent pas trop quoi penser et quoi faire, ils discutent, pour savoir ce qu’ils vont faire…

Le récit est assez intéressant, présentant quatre pêcheurs qui, après cette curieuse découverte, décident de garder leur pactole. Ils vont, chacun à sa façon, tenter de revendre et d’écouler la drogue, pour essayer de vivre un peu mieux. Un butin tombé du ciel, mais qui va aussi attirer son lot d’emmerdes ! La bande dessinée est haletante, avec plein de rebondissements, de suspense et d’action. En effet, pour les quatre marins, tout va bousculer, et leur pêche miraculeuse va s’avérer être un cadeau empoisonné ! Les personnages vont devenir, malgré eux, des victimes de la drogue, tant pour le deal, que pour la prise. Une aventure stupéfiante, plutôt bien menée, qui offre son lot de surprises, violences, espoirs… Le dessin est plutôt rond, avec un trait dynamique, un découpage plaisant et des personnages expressifs.

Marée blanche est un récit complet haletant et stupéfiant, des éditions Delcourt. Un album original, plein de surprises, qui présente quatre pêcheurs, qui vont remonter, de leurs filets, des kilos de drogue. Pour changer leur vie, ils décident de garder cette drogue, ce butin particulier…

Lien Amazon