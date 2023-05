Ça chauffe là-haut ! – Ed. Flammarion

Ça chauffe là-haut ! est un ouvrage du docteur Serge Marquis, paru aux éditions Flammarion, en avril 2023. Un livre qui invite à découvrir comment aider son enfant à apaiser son mental, à stopper la fabrique des pensées, qui empêchent d’être soi-même.

C’est par un sommaire que débute l’ouvrage, offrant un petit aperçu rapide de la suite à venir. Il est expliqué qui est Pensouillard, un hamster qui court sans arrêt, dans la tête des humains. Puis, une pause nommée parenthèse vient aussi se présenter. Enfin, un avant-propos permet de mieux comprendre le livre et propose d’accompagner les parents dans la découverte de ce qui se passe dans nos têtes et dans les têtes de nos enfants. Ainsi, il est expliqué que tout commence très tôt, ainsi, il va falloir observer et définir les attentes des enfants. Cela, pour leur enseigner, par la suite, et les accompagner, à neutraliser les jugements sur soi, entre autres.

Dans cet ouvrage, l’auteur vient observer le hamster des enfants, avec son apparition et ses conséquences. Ainsi, il est proposé, aux parents, des clés pour aider les bambins à apprivoiser leurs pensées. Des pensées qui peuvent causer des dommages, les empêchant de créer, d’apprendre, de jouer et de développer leur plein potentiel. Un livre qui invite à être soi-même, simplement, sans s’énerver, se maudire, pour une harmonie entre sa tête, son corps et ses pensées. Une santé mentale importante pour se construire, qui est plutôt bien découpée, en plusieurs parties, dans ce livre. Intéressant et enrichissant, le guide est un réel compagnon, pour comprendre et ensuite réagir face à son enfant.

Ça chauffe là-haut ! est un ouvrage, des éditions Flammarion, qui propose d’aire son enfant à apaiser son mental. Un guide pratique et riche, qui propose d’aider à dire stop à la fabrique de pensées, qui empêchent les enfants à être eux-mêmes, de développer leur plein potentiel.

