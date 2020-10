Marseille – Instantanés de Caroline Guiol et Sophie Sutra-Fourcade aux Ed. HC

Les excellentes éditions Hervé Chopin présentent un magnifique livre de photographies : Marseille – Instantanés de Caroline Guiol et Sophie Sutra-Fourcade, un album sur la cité phocéenne à feuilleter, à savourer et à admirer.

Présentation :

Marseille, la ville la plus instagrammée et la plus instagrammable …

Ville plurielle par excellence, Marseille offre son plus beau profil à ceux qui veulent bien la regarder. Et ils sont nombreux ! Marseillais de cœur ou amoureux de passage, photographes professionnels ou néophytes émerveillés, ceux que la ville a conquis ont compris comment capter son âme. La cité phocéenne devient alors le plus beau des modèles.

Nouvelle coqueluche de la toile et des influenceurs avertis, Marseille a été prise d’assaut cet été et le mouvement ne fait que commencer. Vue par les marseillais de sans et de coeur, la cité phocéenne inspire, prend la pose et surprend tout le monde en révélant un visage nouveau, frais, vivant et ultra-tendance. Du bleu transparent de la côte, au blanc franc et sauvage de sa roche, répondent les couleurs de la ville et la spontanéité des marseillais.