La couronne de verre – Plus peine que gloire

Plus peine que gloire est le premier tome de la nouvelle série La couronne de verre, prequel du Trône d’argile, des éditions Delcourt. Une bande dessinée historique, de France Richemond et Tommaso Bennato, parue fin septembre 2020.

1380, à la fin de l’été, en Bretagne, Guillaume et ses compagnons sont de retour. Ils aperçoivent au loin, Trémazan, le château du père de Guillaume. Alors qu’ils ne sont pas arrivés, Olivier De Clisson lui confie craindre l’avenir, car la mort de son ami Du Guesclin annonce une sombre période. Guillaume, lui, s’inquiète pour la santé déclinante du roi. De plus son jeune héritier qui doit reprendre le flambeau n’a pas douze ans. Les deux amis acquiescent le fait qu’ils doivent rejoindre la cour assez rapidement. En attendant ils doivent faire halte au château. En contrebas de leur chemin, sur la mer se joue petite bataille. Des pirates anglais semblent vouloir attaquer une barque de pêcheurs. Mais les deux hommes restent à regarder la scène, car derrière les rochers, de jeunes soldats attendent pour attaquer et mettre en déroute les pirates.

Le trône du roi est bientôt à prendre, et les loups arrivent pour tenter de prendre cette place qui doit revenir au jeune dauphin, bien trop jeune pour gouverner. Ainsi l’annonce de la mort du roi anime de sombres pensées et envies, apportant leur lot de complots et autres conspirations et machinations. Le récit historique est assez bien détaillé, démontrant le pouvoir de l’époque, la maniabilité des souverains qui, s’ils ne choisissent pas correctement leurs amis et alliés, finissent par se mettre à dos le peuple. La bande dessinée reste, malgré tout, pleine de surprises avec quelques rebondissements, des personnages à suivre et à voir évoluer, offrant ainsi un récit passionnant. L’histoire est très bien reconstruite, et plaira à tous les fans du genre. Le dessin est aussi très bien détaillé, offrant un album moderne, subtil, dynamique et passionnant.

Plus peine que gloire est le premier tome de la nouvelle série historique La couronne de verre, prequel du Trône d’argile, de éditions Delcourt. Un récit passionnant qui revient sur les premiers pas hésitants du jeune dauphin, Charles VI, qui laisse un trône vacant…