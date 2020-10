Silex, un album des éditions Kaléidoscope

Silex est un album de Stéphane Sénégas, paru aux éditions Kaléidoscope, en septembre 2020. Un livre pour les jeunes lecteurs, présentant un jeune héros petit, courageux, surprenant et intelligent, aux temps des dinosaures.

Sur la planète Homo-Dino, quelques hommes vivent parmi quelques dinosaures. L’activité principale est la chasse, tant pour les hommes que pour les dinosaures. Ainsi les hommes chassent les petites bêtes, mais les gros dinosaures chassent les hommes. Chez les dinosaures la taille a son importance, tout comme chez les hommes d’ailleurs. Aussi, la vie n’est pas simple pour les petits. Alors, quand le jeune Silex affirme qu’il veut devenir chasseur, tout le monde se moque de lui. Tados explique qu’il ne sera jamais chasseur, car pour devenir chasseur, il faut être grand et costaux, cruel et sans pitié ! Il le surnomme même trois pommes, car il est haut comme trois pommes. En colère, Silex fait un pari fou…

Le jeune garçon doit ramener, avant sept lunes, trois dinosaures féroces, pour prouver sa bravoure et son courage, démontrer qu’il pourrait faire un excellent chasseur ! Ainsi, Silex part à l’aventure… Le récit présente un jeune héros déterminé et courageux, qui va user de stratégie et de ruse pour réussir l’impossible. Le texte est bien décrit, plaisant, fluide, adapté aux jeunes lecteurs, qui se retrouve dans un univers captivant et dangereux. L’humour s’entremêle à la ruse, démontrant qu’un petit être, avec beaucoup d’ingéniosité, peut réussir de grandes choses. L’enfant cherche aussi à trouver sa place, dans un groupe, et à marquer sa différence et sa force. Le dessin est doux, avec un trait fin et dynamique, assez élancé, le découpage, parfois à la façon d’une bande dessinée est efficace et plaisant.

Silex est un bel album plein d’humour et de ruse, des éditions Kaléidoscope, qui présente un jeune héros qui doit faire preuve de courage et d’astuce, pour montre aux autres qu’il peut très bien avoir sa place, parmi les siens.