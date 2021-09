Mattel – Barbie aime l’océan

La marque mondialement connue Mattel, lance sa première collection de poupées Barbie, fabriquées à partir de plastiques recyclés menaçant les océans. Barbie aime l’océan est donc la toute première collection de poupées mannequins dont les corps sont composés de plastiques recyclés qui menaçaient les océans…

Mattel, société de jouets leader au niveau mondial, au catalogue de franchises diverses pour les enfants et la famille, frappe fort avec cette première collection de poupées mannequins, Barbie aime l’océan. Des poupées aux corps composés de plastiques recyclés qui menaçaient de finir dans les océans, c’est-à-dire à 90% prélevé à moins de 50 km de voies navigables, dans des régions ne disposant pas de systèmes efficaces de collecte de déchets. Une sensibilisation pour les jeunes parents et les enfants, aux enjeux environnementaux, avec Mattel qui offre ici une initiative forte, avec cette gamme responsable.

Il y a trois modèles de poupées mannequins à découvrir, mais aussi trois coffrets avec des accessoires, eux aussi composés à 90% à partir de plastiques recyclés. Ainsi, l’ensemble de la collection correspond aux mêmes standards d’exigences, de qualité et de conception que tous les autres jouets de la marque, tout en étant plus responsable. Les trois Barbie sont modernes, la jolie blonde est toujours là, avec ses copines d’origines diverses. Barbie continue d’évoluer et va de l’avant, en s’engageant auprès de la nouvelle génération, tout en restant lié à l’inclusion et à la diversité. Les poupées mannequins sont prêtes à aller à la plage, avec des looks tendance, lunettes de soleil, jolies robes colorées et tongs ou sandales. Les bras des poupées sont droits, amovibles, tout comme les jambes, restant donc dans l’esprit de la marque. Les enfants vont pouvoir s’amuser, développer leur imagination, vivre des aventures, avec ces nouvelles poupées mannequins, tout en développant leur conscience environnementale, et leur responsabilité.

Barbie aime l’océan est une nouvelle collection responsable et engagée, de la marque Mattel, qui présente trois jolies poupées mannequins et des accessoires, faits de plastiques recyclés menaçants les océans. Une sensibilisation pour les jeunes générations aux enjeux environnementaux à travers de jouets qui s’engagent dans le programme de recyclage.

Mattel et la marque Barbie, qui s’engage auprès de l’environnement sont à retrouver par ici…