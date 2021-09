“Mensonges” sur TF1 : interview d’Arnaud Ducret

Jeudi 2 septembre TF1 va diffuser les deux premiers épisodes de la série « Mensonges » avec Arnaud Ducret et Audrey Fleurot. Nous avions rencontré l’acteur au Festival de Télévision de Monte-Carlo en juin dernier. Membre du jury, entre deux projections, il nous avait parlé de la série et de son personnage mais aussi de ses projets.

France Net Infos : Qu’est-ce qui vous a séduit dans la série « Mensonges » ?

Arnaud Ducret : Pendant le premier confinement, on m’a proposé cette série. Elle est adaptée de la série anglaise « Liar ». Je l’ai vue et je l’ai beaucoup aimée. J’ai donc décidé d’y aller !On l’a tournée à Collioures. Il faisait beau. L’image n’est donc pas la même qu’en Angleterre où il pleut souvent.

France Net Infos : Quel personnage incarnez-vous ?

Arnaud Ducret : Un chirurgien, bien dans sa vie. Sa femme est décédée et il a élevé seul son fils. Un soir, il invite à dîner la prof de philo de ce dernier. A priori, tous les deux auraient tout pour être heureux ensemble mais, le lendemain, je ne suis plus là et, lorsqu’elle se réveille, elle est nue et persuadée que je l’ai violée. Le titre résume la situation : qui dit la vérité ? Chacun a des mensonges dans sa vie. Toute la série porte sur ça.

France Net Infos : C’est un rôle sombre, différent des précédents…

Arnaud Ducret : Je suis très heureux qu’on me propose des rôles très différents. J’ai de la chance. Avant, j’avais incarné Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis content car ça veut dire que les réalisateurs voient ça en moi donc je ne vais pas bouder mon plaisir !

France Net Infos : On va bientôt vous retrouver sur scène avec vootre prochain spectacle That’s Life….

Arnaud Ducret : Ce sera à partir du 16 septembre à Paris, à la Gaîté Montparnasse. J’en suis ravi !Je mets beaucoup de personnages. Pour moi, ce sont les personnages dont les spectateurs se souviennent le plus dans les spectacles. Dans les stand-up, on peut faire des vannes mais des années plus tard, il ne reste pas grand-chose dans la mémoire du public. Quand Gad Elmaleh joue le blond, les gens s’en souviennent. C’est ce que j’aime et ce que je veux créer. Et puis, j’adore jouer la comédie !

France Net Infos : Avez-vous des projets au cinéma ?

Arnaud Ducret : Il va y avoir le film Le visiteur du futur de François Descarques et Tendre et saignant de Christopher Thompson, qu’on a tourné il y a un an et demie, avec Géraldine Pailhas, une comédie romantique sur un boucher qui va exploser dans le monde de la restauration. Je suis très fier de ce film.

En attendant de retrouver Arnaud Ducret au cinéma ou sur scène pour son nouveau one-man-show, il est tous les jeudis soirs sur TF1 dans « Mensonges », une série en six épisodes.