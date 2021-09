Yokai Manga – Histoires de fantômes japonais est un recueil, des éditions Graph Zeppelin, qui présente sept histoires traditionnelles de fantômes. Un manga plein de mystères de Lafcadio Hearn, Sean Michael Wilson et Inko Ai Takita, paru en août 2021.

En 1904, le Japon se préparait à entrer en guerre contre la Russie. L’écrivain gréco-irlandais Lafcadio Hearn, malade, vivait, bientôt à la retraite, à Tokyo, après avoir vécu à Matsue et Kumamoto. C’est ici qu’il composa son dernier ouvrage intitulé « Kwaidan, un recueil de contes japonais ». Le livre ne contenait pas d’histoire sorites de l’imagination de Hearn, mais de récits qu’il avait collectés tout au long de sa vie au Japon. Ces contes venaient de vieux livres, d’autres lui avaient été racontés par des conteurs. Ce dernier livre contient beaucoup de contes jouant sur la fascination des japonais pour les fantômes et le mystère. Ainsi l’un de ces contes s’intitule « Un secret enfoui ». Il y a bien longtemps, dans la province de Tamba, vivait un riche marchand dénommé Inamuraya Gensuke. Il avait une très belle fille, intelligente, prénommée O-Sono.

C’est un recueil intéressant et captivant qui est à découvrir, avec sept histoires fantastiques, autour des fantômes et esprits. Après, un sommaire et une présentation de Lafcadio Hearn, le manga dévoile sept contes aux ambiances mystérieuses, parfois effrayantes. Il y a une jeune mère qui revient d’entre le mort, tourmentée par ses affaires, un jeune homme qui va être ensorcelé par le portrait d’une belle femme, la vengeance d’une femme… Les récits sont très différents, avec des esprits et fantômes variés, proposant ainsi un bel éventail d’histoires touchantes, belles, mais aussi horrifiques, terrifiantes et surtout pleines de mystères. Des mystères qui s’éclaircissent et d’autres non, avec la magie, les croyances, les rituels, l’amour… Le dessin est plaisant, fluide et fluide, sans trop de fioritures, il reste simple et efficace, expressif et dynamique.

