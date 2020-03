Mes baby docs sonores – La jungle

La jungle est un nouvel ouvrage de la collection Mes baby docs sonores, paru aux éditions Gründ, fin février 2020. Un livre sonore qui présente, aux jeunes lecteurs, un premier documentaire sonore, adapté aux plus petits, pour se familiariser avec les animaux de la jungle.

Au premier onglet du livre sonore, c’est le jaguar qui est à découvrir. Le félin le plus féroce de la forêt amazonienne se met à rugir, lorsque les jeunes lecteurs activent la puce sonore. Le jaguar est ainsi représenté dans une forêt dense, au milieu d’autres animaux, tels que les saïmiris, le boa, le tatou, le tamanoir, la mygale ou encore l’iguane. D’ailleurs, certains d’entre eux sont à retrouver dans la grande illustration, comme un jeu de cherche et trouve. En dessous de chacun des animaux représentés, se trouve le nom, comme un imagier, pour enrichir son vocabulaire et associer un mot à une image.

Ainsi de suite, après chaque double page et onglet, les jeunes lecteurs vont découvrir un animal principal et d’autres autour. Comme un imagier, en dessous des animaux représentés se trouve le mot. Une association facile pour les enfants, afin de reconnaître les animaux et les mots, petit à petit. Une phrase courte présente un peu plus l’animal principal de la double page, et une puce sonore permet d’entendre le cri de l’animal en question. Une indication simple et brève complète le documentaire et l’effet sonore. Les onglets permettent aux jeunes lecteurs de voyager plus facilement dans le livre et de retrouver ainsi les animaux favoris. Les jeux de cherche et trouve permettent d’aiguiser le sens de l’observation, tout en s’amusant, à retrouver des animaux dans des scènes détaillées. Le dessin est rond, doux et coloré, offrant un univers simple et efficace, très agréable pour les jeunes lecteurs.

La jungle est un nouveau documentaire sonore, de la collection Mes baby docs sonores, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir six grandes images, six animaux et leurs cris, ainsi que quelques informations complémentaires, pour comprendre et s’enrichir.