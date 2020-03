Mal tournée ! une bande dessinée pour public averti

Mal tournée ! est une bande dessinée de la collection Porn’Pop, des éditions Glénat, parue en février 2020. Un ouvrage pour public averti de Clotilde Bruneau, Isa Python et Scarlett Smulkowski, qui présente un récit original, fantasque et sensuel.

Dans une maison, un téléphone se met à sonner. Le réveil est difficile, pour une jeune femme, qui se met à dire des gros mots… Elle finit par se retourner, dans son lit, pour mettre un coup à son téléphone, pour enfin se lever. Elle enlève sa nuisette, pour se diriger vers la salle de bain. Elle a la tête qui tourne. Elle se regarde dans le miroir et découvre une mine affreuse. Elle prend alors un « Dolicrâne ». Elle commence à faire couler l’eau de la douche, et se promet qu’elle ne boira plus jamais. Sous la douche, elle a des flashbacks, elle se rappelle une piste de danse, comme une boîte de nuit, une serveuse qui arrive avec un plateau plein de verres, puis un homme qui semble lui remettre une étrange pilule. Après s’être essuyée, elle sort de la salle de bain en sous-vêtements. Puis, elle se remémore, de nouveau, les paroles de la serveuse, certainement une amie…

Le récit est assez drôle et l’idée originale, présentant la libido d’une jeune femme qui, au lendemain d’une cuite monumentale, alors qu’elle sort de chez elle pour une réunion importante, voit des arbres se transformer en bite géante, deux vieilles femmes se toucher dans un bus, son téléphone se métamorphoser en canard vibrant… Tout ce qui lui évoque le sexe, de près ou de très loin, se matérialise sous ses yeux. Devant l’incompréhension, Daphné va essayer de survivre à cette incroyable journée, où elle seule ne voit que ces choses-là. La bande dessinée, pour public averti, offre une comédie assez libre, sans être vulgaire, elle est plutôt drôle et pleine d’audace, qui met à l’honneur les fantasmes et le désir féminin. Le dessin est plutôt fluide et plaisant, avec des personnages expressifs, offrant un bel univers, joliment coloré et assez doux.

Mal tournée ! est une bande dessinée, pour public averti, qui présente la journée mouvementée, d’une jeune femme à l’esprit mal tourné, qui voit pratiquement tout se métamorphoser sous ses yeux, évoquant le sexe…