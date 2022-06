Mes comptines du monde – Mes petits imagiers sonores

Nous avons eu un nouveau coup de cœur dans la collection de « Mes petits imagiers sonores » disponibles aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il s’agit de « Mes comptines du monde » qui propose aux enfants de découvrir des comptines en provenance des quatre coins du monde.

« Mes comptines du monde » : écoute, observe et joue

Comme expliqué dans de précédents articles, la collection d’éveil n°1 « Mes petits imagiers sonores » se renouvelle, autour d’un nouvel esthétisme, d’une durée d’écoute bien plus généreuse et d’un cherche-et-trouve en toute fin pour encore plus de plaisir.

« Mes comptines du monde » est une pépite pour les enfants amoureux de petites chansons amusantes. Il est question pour eux de s’ouvrir au monde en découvrant des comptines chantées en Argentine, au Bénin, en Russie, en Grèce ainsi qu’à Madagascar. Soit, l’occasion également de se sentir imprégnés de la culture de chaque pays en observant notamment les illustrations d’Elsa Fouquier.

Comme très souvent, les animaux sont mis à l’honneur puisque les enfants vont les retrouver au cœur même de leur milieu de vie. Ils observeront ainsi une souris cachée dans l’herbe, une girafe ainsi que des éléphants dans la savane, ainsi qu’une sauterelle ou encore un renard malicieux. Tout cela en écoutant attentivement les chants dans leurs langues d’origine.

Enfin, ils vont apprécier cette puce aléatoire en fin de livre qui va leur permettre de participer à un cherche-et-trouve autour de 5 vignettes correspondant aux différentes scènes présentes dans le livre. Ils pourront appuyer autant de fois qu’ils le souhaitent, l’objectif étant de reconnaître les sons afin de les associer aux comptines écoutées.

« Mes comptines du monde » est un livre amusant, chantant, dépaysant également. En écoutant une langue différente de la leur, ils vont déployer leur curiosité. Et qui sait, peut-être auront-ils envie d’en connaître davantage sur chacun des pays.