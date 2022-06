Prescription Lab – Juin 2022 : En route pour les festivals !

La Prescription Lab de juin 2022 m’a carrément plu pour la bonne raison qu’elle contient une routine complète à glisser dans sa trousse de toilette pour une escapade… Et pas n’importe laquelle puisqu’elle est clean !

Pour bénéficier de 10 € de réduction sur votre première box, rendez-vous ICI.

Alors que l’été arrive à grands pas, nous sommes déjà en train de rêver à nos prochaines vacances au bord de la mer ou en pleine campagne loin de toute agitation. Prescription Lab propose donc un essentiel de produits à glisser dans sa valise pour prendre soin de ses cheveux, nettoyer et hydrater sa peau, sans oublier un joli tote bag pour y glisser ses essentiels.

Zoom sur son contenu



Le gel-crème RESPIRE

Je voulais absolument commencer par mon coup de cœur de la box, le gel-crème de la marque RESPIRE qui sans surprise est incroyable !

Pour commencer, RESPIRE est une marque que j’apprécie tout particulièrement pour son engagement envers la nature, ses produits hypers cleans et pour autant sensoriels, ainsi que tout l’univers autour : image de la marque, le made in France, les packagings, etc. Ce gel-crème est clairement une pépite en été, il est frais, pénètre rapidement, ne colle pas et hydrate toute la journée. Son odeur, quant à elle, est incroyable, réconfortante, bref tout ce que j’aime. Elle se compose de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, contient de l’huile d’amande douce, d’extraits de millepertuis et d’acide hyaluronique.

Soleil, baignades et excès en tout genre (saison des festivals oblige) ne sont pas idéal pour la santé de nos cheveux, on le sait. L’équipe a donc glissé deux produits complémentaires, à savoir leur shampoing quotidien au beurre de karité et huile de coton, ainsi que l’après-shampoing Pink Paradise Les secrets de Loly.

Le shampoing Quotidien de P Lab

Le shampoing quotidien de P Lab est comme son nom l’indique idéal pour tous les jours. Sa compo’ est clean, 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Il sent bon, il est délicat. Les cheveux ressortent brillants, bref il fait son job.

L’après-shampoing Pink Paradise Les secrets de Loly

L’après-shampoing Pink Paradise est une occasion parfaite de tester les produits incroyables de la marque Les secrets de Loly. La team des bouclettes connaissent d’ailleurs très bien cette marque puisqu’elle prend soin de leurs boucles, les hydrate en profondeur. Le Pink Paradise est un démêlant qui agit instantanément sur les chevelures les plus indomptables. Il contient du jojoba, de l’amande douce, du pamplemousse rose. L’équipe a glissé un format de 100 ml, de quoi tenir tout l’été.

L’eau micellaire démaquillante visage et yeux de Payot

Et pour toutes celles qui aiment se maquiller l’été, P Lab a compris qu’il était important de glisser un produit 2 en 1 qui permet le démaquillage du visage et des yeux. Cela va permettre à certaines de découvrir la très jolie marque Payot que je trouve géniale depuis de longues années. Ce produit est un bon compromis à glisser dans sa trousse de toilette. Il est doux, sent très bon, sûrement cette fleur d’oranger bio qui est délicieuse.

Je dois bien reconnaître que P Lab continu de nous surprendre en proposant de nouvelles marques à leur sélection. C’est le cas ici, les 3 marques sont clairement des valeurs sûres. La box en elle-même est simple et efficace, je valide complètement. Vivement le mois prochain !

