Une programmation exceptionnelle pour les 10 ans du théâtre Anthéa d’Antibes

Le théâtre Anthéa d’Antibes fêtera l’année prochaine son dixième anniversaire. En quelques années, Daniel Benoin en a fait le deuxième théâtre de France derrière la Comédie Française, en terme de fréquentation. La saison prochaine, c’est une programmation exceptionneelle qui attend le public : 78 spectacles avec de très nombreuses têtes d’affiche mais aussi de belles découvertes. Du spectacle vivant, de la musique, de la danse, de l’humour. De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies. Cette nouvelle saison s’annonce comme un très gros succès puisqu’elle compte déjà plus de 8000 abonnés et que 17 dates supplémentaires viennent d’être ajoutées pour satisfaire la forte demande du public. Il faudra en revanche attendre le 10 septembre pour l’ouverture de la vente à l’unité. Demandez le programme !

Plusieurs créations de Daniel Benoin

Pour tous ceux qui ne les ont pas vues ou qui ont envie de les revoir, Daniel Benoin proposera deux de ses créations qui ont été présentées la saison dernière : L’Avare avec Michel Boujenah qui vient de remporter un énorme succès à Paris au théâtre des Variétés et Disgrâce, avec notamment Sami Bouajila et Alice Pol, magistrale adaptation de la pièce d’Ayad Akhtar.

Il reprendra également Inconnu à cette adresse de kressmann Taylor où il donnera lui-même la réplique à Michel Boujenah. Enfin, pour célébrer les cent ans de Raymon Devos, Daniel Benoin,entouré de ses amis comédiennes et comédiens (François Berléand, Charles Berling, Patrick Chesnais, Zabou Breitman, Julie Depardieu, Gad Elmaleh entre autres..) proposera une lecture des textes de ce grand humoriste, amoureux des mots.

Après Macbeth, il mettra en scène à l’opéra de Nice, Falstaff, le dernier chef d’oeuvre de Verdi.

De nombreuses têtes d’affiche : Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani…

Depuis la première année, Anthéa propose des spectacles qui ont remporté un beau succès à Paris. Pour cette nouvelle saison, il y aura plusieurs spectacles nommés à la dernière cérémonie des Molières. Laetitia Casta sera ainsi sur scène avec Clara Haskil, prélude et fugue. Avec Maman de Samuel Benchetrit, on pourra voir Vanessa Paradis dans son premier rôle au théâtre. Isabelle Huppert lira Sade, Juliette et Justine, le vice et la vertu et Isabelle Adjani sera sur scène dans le vertige Marilyn où elle rendra hommage à Marilyn Monroe. Jacques Gamblin sera de retour sur la scène d’Anthéa avec Harvey, pièce pour laquelle il vient de remporter un Molière. Evelyne Bouix et Pierre Arditi, après avoir remporté un beau succès à Paris, seront à Antibes avec Fallait pas le dire de Salomé Lelouch.

Thierry Lhermitte présentera son premier seul en scène, Fleurs de soleil. Francis Huster prendra fait et cause pour Molière dont on célèbre en 2022 le 400e anniversaire. On retrouvera également Gérard Darmon et Clotilde Courau dans Une situation délicate et Niels Arestrup et François Berléand dans 88 fois l’infini. Patrick Chesnais sera de retour à Anthéa dans Le système Ribadier de Feydeau.

De l’humour

Pour cette dixième saison, Daniel Benoin et son équipe ont programmé de nombreux humoristes. On rira donc souvent en Anthéa la saison prochaine ! Laurent Gerra sera là avec « sa nouvelle cuvée » de son spectacle Sans modération. Stéphane Guillon en verve et contre tous sera sur scène en octobre. Alex Vizorek, qui vient de présenter avec brio la cérémonie des Molières, présentera son nouveau spectacle Ad vitam. Il faudra aussi compter sur Manu Payet qui montrera son nouveau spectacle. Christophe Alévêque présentera sa nouvelle revue de presse. On pourra aussi applaudir Eva Rami, Sophia Aram et le jeune humoriste et comédien Panayotis Pascot. Dans un tout autre registre, on pourra voir Zaï, Zaï, Zaï, Zaï, l’adaptation à la scène de la célèbre bd de Fabcaro.

Murray Head, Julien Clerc, Zazie, Isabelle Boulay…

Cette année encore, les concerts seront nombreux à Anthéa : du rock, de la chanson française, de la variété… Il faudra faire vite pour réserver car des noms prestigieux sont programmés : Julien Clerc, Murray Head, Isabelle Boulay qui feront revivre leurs plus grands succès mais aussi Charlotte Cardin, Aloïse Sauvage, Charlie Winston, Selah Sue, Agnès Jaoui. Le théâtre se délocalisera le temps de deux spectacles d’envergure : une nouvelle production de Starmania, mise en scène par Thomas Jolly et le concert de -M-. Quant à Zazie, en résidence de création à Anthéa, elle réservera au public d’Antibes la primeur de son nouveau spectacle.

De la danse

Le meilleur de la danse sera au rendez-vous à Anthéa avec les nouvelles créations du Ballet national de Marseille, Sidi Larbi Cherkaoui, Philippe Decouflé, Blanca Li, Angelin Prejlocaj….

Des créations de troupes théâtrales de la région

Fidèle aux compagnies théâtrales de la région, Anthéa produira la nouvelle création du Collectif 8, troupe associée dans L’Orestie d’après Eschyle. Pierre Blain revisitera Racine Sans Andromaque….Clément Althaus, à qui l’on doit notamment la spectacle sur La Fontaine de la saison dernière, présentera une spleenétique et musicale interprétation de Baudelaire.

La programmation est si riche qu’on aurait presque hâte d’être déjà en septembre !

Pour plus de renseignements sur les spectacles et le calendrier de la nouvelle saison : www.anthea-antibes.fr