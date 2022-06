Grandir avec les Schtroumpfs – Le Schtroumpf qui n’était pas poli

Le Schtroumpf qui n’était pas poli est le onzième tome de la collection Grandir avec les Schtroumpfs, des éditions Le Lombard, paru en mai 2022. Une série de bandes dessinées ludiques et pédagogiques, inspirée de l’univers de Peyo, pour apprendre et comprendre, ici, la politesse.

C’est un jour comme un autre au village des Schtroumpfs. Le Schtroumpf cuisinier appelle tout le monde, pour passer à table. Les petits lutins bleus accourent rapidement, une assiette à la main. Le cuisinier annonce son plat, les Schtroumpfs vont aujourd’hui manger de la ratatouille à la salsepareille. Tout le monde fait la queue, pour être servi. Au bout de celle-ci, un Schtroumpf râle, il demande que le cuisinier aille plus vite, car tout le monde a faim ! Le Schtroumpf cuisinier réplique aussitôt qu’il n’a que deux mains et qu’il faut venir l’aider si besoin… C’est au tour de Schtroumpf gourmand de râler. Il n’est pas content car un camarade en a eu plus que lui ! Le Schtroumpf à lunettes riposte expliquant que ce n’est pas bien d’être jaloux. Alors que tout le monde l’écoute, le Schtroumpf sculpteur dépasse tout le monde, dans la file…

Le Schtroumpf sculpteur pense que son statut d’artiste lui donne certains droits. Aussi, il bouleverse les règles et est impoli avec ses congénères, qui finissent par le bouder ! Ainsi la bande dessinée présente une nouvelle et courte histoire, aux jeunes enfants, qui vont découvrir que la politesse est importante, pour se faire sa place et respecter les autres. A travers l’aventure du Schtroumpf sculpteur, on découvre que les relations changent, et cela pas vraiment dans le bon sens ! Le récit est court, plaisant, instructif et pédagogique. Le petit album est complété avec un dossier éducatif, pour dialoguer avec les enfants, échanger, et mieux comprendre l’importance d’être poli, courtois, gentil, respectueux… Un ouvrage qui propose aussi des solutions et de grandir dans la bienveillance. Le dessin est rond, respectant l’univers de Peyo, avec des personnages expressifs et un ensemble coloré.

Le Schtroumpf qui n’était pas poli est le onzième tome de la série Grandir avec les Schtroumpfs, des éditions Le Lombard. Un nouveau petit album pédagogique qui propose, au travers l’aventure d’un Schtroumpf, d’apprendre et comprendre la politesse.

