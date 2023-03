Les éditions Larousse élargissent leur collection d’histoires courtes, pour apprendre la lecture, avec la licence Gigantosaurus. La collection, Mes premières lectures 100% syllabiques, se complète avec quatre nouveaux titres, de niveaux 1 et 2, qui raviront les jeunes lecteurs. Bill et le fossé, La libellule de Mazu, Drôles de secousses et A l’abri, vite !, sont parus en janvier 2023.

Avant de débuter l’histoire à lire, les personnages sont présentés. Ensuite, des conseils aux parents sont prodigués, pour pouvoir mieux accompagner les enfants dans leur apprentissage. Aussi, quatre niveaux différents sont suggérés, pour un accompagnement progressif. Il est également indiqué que la lecture doit rester un plaisir ! Des mots de l’histoire et des mots outils se présentent avant de commencer à lire l’histoire. Enfin, la lecture débute, avec de grandes illustrations, une police d’écriture assez grande et des mots ou lettres colorés, pour accompagner les enfants.

Les quatre nouveaux ouvrages sont plaisants à découvrir, tant par les aventures, que par l’univers de Gigantosaurus. Deux niveaux sont à retrouver, dans ces petits romans adaptés, pour débuter tranquillement et progressivement. Tout est détaillé, pour que les parents aident les jeunes lecteurs. Le texte est une grande police, avec des mots et lettres en couleurs, pour les lettres muettes, les noms propres… Des traits pour les liaisons sont également présents, pour pouvoir lire parfaitement. La collection spécialement conçue accompagne l’apprentissage de la lecture, avec ces textes décodables. L’univers attachant et amusant de Gigantosaurus captivera d’autant plus les enfants, qui vont adorer lire ces aventures et se plonger dans ce monde préhistorique. A la fin des romans, des questions de compréhension sont à retrouver.

Mes premières lectures 100% syllabiques avec Gigantosaurus est une collection des éditions Larousse, qui s’agrandit avec cette licence adorable et amusante. Les enfants vont pouvoir découvrir par eux-mêmes les aventures de leurs héros préférés, avec des textes adaptés et des lectures progressifs, suivant quatre niveaux.

