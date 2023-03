Débordés – Ed. Glénat jeunesse

Débordés est un album de Mariajo Illustrajo, paru aux éditions Glénat jeunesse, en février 2023. Une fable moderne, une ode à la solidarité, qui entremêle écologie, animaux, catastrophe et humour. Face à la montée des eaux dans la ville, les animaux s’adaptent, mais ne font pas face au problème…

Ce jour-là, la ville se réveille comme n’importe quel autre jour d’été. Cependant, quelque chose semble différent. Ce n’est pas vraiment un problème, la ville est juste un peu mouillée ! En effet, dans les rues, il y a de l’eau. Personne ne semble dérangé par un petit peu d’eau. C’est, pour tout le monde, le bon prétexte pour pouvoir enfiler de grosses bottes de pluie ! Alors que chacun continue d’avancer dans les rues et dans la ville, comme si de rien n’était, un petit singe essaie de parler à quelques passants… Effectivement, la ville continue de vivre à son rythme habituel.

Mais l’eau va continuer de monter, jusqu’à embêter les plus petits animaux, pour finir par ennuyer les plus grands. Les habitants de la ville, bien trop occupés, continuent de vivre, mais vont se rendre compte, petit à petit, du changement qui devient bien gênant. A côté de cela, un petit singe voulait interpeller tout le monde, mais il n’a pas été entendu. Ainsi, l’album évoque le fait d’un petit changement, annonçant de grands bouleversements, dont tout le monde semble nier. Mais le gros problème va rapidement subvenir, interrogeant tous les animaux, qui vont devoir unir leurs forces pour résoudre cela. L’écologie et les catastrophes sont au cœur de ce livre, qui, à travers l’humour et les animaux, va interpeller les jeunes lecteurs. La fable vient apporter sa morale sur les petits changements annonçant de futurs gros problèmes, dont il faudrait s’occuper aujourd’hui !

Débordés est un conte moderne, plutôt bien réalisé et amusant, des éditions Glénat jeunesse. Un album qui présente une fable, avec sa morale écologique, qui vient interpeller sur les petits changements qui annoncent de grands bouleversements prochains, pour réagir aujourd’hui face à l’indifférence.

