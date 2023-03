Mes petites décalcomanies Usborne – Les pirates

Les pirates est un titre de la collection Mes petites décalcomanies Usborne, des éditions Usborne. Un petit livre souple qui propose aux enfants d’animer et d’illustrer de nombreuses scènes, tout en découvrant le quotidien des pirates, à bord des navires.

Sur la deuxième de couverture, une pochette regroupe plusieurs planches de décalcomanies. Ensuite, une introduction, sous forme de parchemin, invite les enfants à découvrir le monde des pirates. Des hommes qui écumaient la mer des Caraïbes, à la recherche de bateaux à piller. Des marins endurcis, incapables de résister à l’appât du gain… Puis, des instructions, pour utiliser les décalcomanies sont à retrouver. Un pas à pas illustré, avec quelques phrases offrent les informations nécessaires, pour réaliser de belles scènes. Un code couleur permettra d’utiliser aux bons endroits les décalcomanies adéquates. C’est sur le quai que va commencer la découverte du monde des pirates. En effet, un équipage s’apprête à prendre la mer…

Après des informations intéressantes et essentielles pour utiliser convenablement les décalcomanies, la vie des pirates est détaillée, à chaque double page. En effet, une page vient apporter des informations, tandis que la suivante présente la scène. Les enfants sont invités à aider les pirates à préparer leur navire, dans la première saynète. Ainsi des indications données permettent de compléter la scène avec les décalcomanies, afin de les placer aux bons endroits. Après le départ, ce sont la mer, l’abordage, les ponts, la carte au trésor, la fête et bien d’autres choses encore, qui sont à découvrir. Le livre d’activités est riche et intéressant, proposant aussi aux enfants de découvrir réellement la vie des pirates, à travers différentes scènes. Ce quotidien est à animer, avec les décalcomanies à transférer, offrant une occupation plutôt plaisante.

