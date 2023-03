Le Hard Rock Café Nice s’engage pour la santé des femmes pendant le mois de Mars

La Hard Rock Heals Foundation s’engage à « faire bouger la santé des femmes » en mars, en partenariat avec l’actrice et artiste à la riche discographie Jordin Sparks , ainsi que Women Who Rock (WWR). Avec la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la mise en lumière et l’engagement du Hard Rock, baptisé “International Women’s Month”, vise à émanciper les femmes et à renforcer la sensibilisation autour de leur santé.

En partenariat avec WWR, un organisme axé sur l’éducation, le soutien et le financement de la recherche sur la santé des femmes, le Hard Rock veut défendre l’avenir des femmes grâce au pouvoir de la musique. A l’occasion de ce mois de mars fort en symbolique, les Hard Rock Cafes à travers le monde proposeront des performances, du merchandising en édition limitée et des menus et boissons inédits, le tout au bénéfice du plus grand institut de recherche des États-Unis dédié à la santé des femmes, le Magee-Womens Research Institute &Foundation.

Jusqu’au 31 mars, les Hard Rock Cafes, WWR et Gibson Gives Foundation présenteront ensemble une programmation de performances 100% féminines, avec des artistes emblématiques mais aussi émergentes: Orianthi au Hard Rock Cafe Hollywood Blvd le 8 mars, Hobbs Sisters & Natalie Brady au Hard Rock Cafe Nashville le 10 mars et Margot Bingham le 18 mars au Hard Rock Cafe Atlanta.

Durant cette même période, trois boissons spéciales– Le Rock’n Rose Spritz, le CAUSE-MO de Tito et un mocktail à base de limonade à la fraise et au basilic – seront disponibles dans tous les Hard Rock Cafes du monde, ainsi qu’un t-shirt spécial, conçu par WWR, disponible en ligne et dans les Rock Shops, jusqu’au 15 avril. Une partie des bénéfices de ces produits en édition limitée reviendra à la Fondation et Institut de Recherche Magee-Womens par l’intermédiaire de la Hard Rock Heals Foundation®.

A Nice, plusieurs initiatives sont prévues au Hard Rock Café

Mercredi 8 Mars à partir de 20h International women night : open Mic 100% féminin, tombola caritative, 20% de remise sur la carte avec le code « Women Who Rock ».

Dimanche 26 Mars à partir de 17h Blind Test 100% féminin : quiz musical avec des artistes féminines incontournables, un voucher pour quatre menus à gagner.