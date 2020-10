Mieruko-chan : Slice of horror – Ototo Manga

Partagez





Premier tome d’un seinen thriller/comédie aux Éditions Ototo. « Mieruko-chan : Slice of Horror », nous raconte comment la courageuse Miko, affronte tous les jours la plus grande des angoisses : Voir des spectres horribles à chaque coin de rues, mais essayer de feindre l’ignorance !!!

A partir du 23 Octobre, vous pouvez plonger dans sa vision du monde et pleurer … ou rire de terreur !!!

Le décor :

« Je ne le vois pas, non, je ne le vois pas, j’ai juste une poussière dans l’oeil »

Un arrêt de bus …. Miko s’abrite d’une pluie torrentielle. Elle est trempée jusqu’aux os, et, la jeune fille n’est apparemment pas la seule à attendre le prochain convoi. Juste à côté d’elle, une étrange créature livide, effrayante, énorme … Un spectre aussi laid qu’effroyable.

Pourtant, la jeune fille continue son chemin. Comme si de rien n’était. Elle feint de ne rien voir pour ne pas « alerter » ce monstre qu’elle est au courant de sa présence. Ainsi, pense-t-elle, il ne la suivra pas, il disparaîtra. C’est la seule solution pour le moment. Arrivée chez elle, rebelote. Elle se prépare pour dormir. Cette fois-ci, Miko en aperçoit un dans son miroir, puis juste à côté d’elle lorsqu’elle se glisse dans son lit.

Un quotidien, bien évidemment, pas facile pour une jeune fille de son âge. D’où viennent-ils ? Que lui veulent-ils ??? Même le sel n’a plus d’effets contre eux …

Heureusement, dans ce « brouillard » incessant, une « lumière » l’accompagne. C’est Hana, sa meilleure amie qu’elle retrouve chaque jour au lycée !!! Et qu’elle se doit de protéger contre ses fantômes. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu, et elle doit faire preuve de beaucoup de courage et de détermination, lorsqu’il faut « traverser » une de ces créatures horribles !!!!!

Le point sur le manga :

Un premier tome surprenant, à la fois terrifiant et amusant ! Car, l’auteur mélange terreur et comédie dans son oeuvre, mais également, sensualité et amitié ! « Mieruko Chan – Slice of horror » aux Éditions Ototo reste en premier lieu à réserver à un lectorat de +13 ans. Car, malgré le côté humour, les illustrations restent perturbantes avec une ambiance glauque et sombre.

L’auteur Tomoki Izumi parvient pourtant, à nous proposer un scénario original. Grâce aux anecdotes du quotidien de cette jeune fille, sa meilleure amie et sa famille. Un grand paradoxe de tendresse avec le rapport entretenu avec son frère. Celui-ci permet à l’auteur d’aborder le thème du passage à l’adolescence. Et de la difficulté à comprendre certains changements.

Puis, de gaieté, grâce à ce personnage un peu naïf et innocent que représente Hana. On passe par tous les sentiments en lisant ce manga !!!!

La conclusion :

Ce premier tome de Mieruko-chan – Slice of horror aux Éditions Ototo nous apprend à maîtriser nos émotions !!!! Finalement, un peu comme la protagoniste principale face à toutes ces créatures !!! Les sentiments du lecteur sont comme le fameux petit pois dans l’ascenseur. On devient le complice émotionnel de chacun des personnages, c’est l’ascenseur à sentiment à chaque page !!! Une expérience fort intéressante que je vous invite à découvrir !! ( 4 tomes déjà parus au Japon)