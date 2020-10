L’arbre, le chat, le grand-père est le nouveau roman de Pauline Alphen, paru aux éditions Nathan, en septembre 2020. Une histoire, pour les jeunes lecteurs dès 10 ans, sur le thème sensible du deuil, entre poésie, justesse et tendresse.

Elle aurait pu faire du suspense, comme dans les films, quand tout commence bien, que tout le monde est de bonne humeur et que la musique vient annoncer que quelque chose va se passer… Elle préfère faire autrement, pour ne pas être surpris ou avoir peur. Ce qu’elle est sur le point de conter n’est pas fait pour choquer, mais c’est une histoire pour dire les choses de la vraie vie. Et vivre quand même… Elle s’appelle Ambre, et elle va raconter comment Lamor est rentrée dans sa vie. Lamor n’est pas un gros mot, ni une personne inconnue. Elle est là, présente depuis le début. En fait, Lamor fait partie de la vie, une partie un peu cachée, un peu gênée, assez mystérieuse…

Pour faire moins peur, Ambre décide d’appeler la mort, Lamor, mais elle ne veut pas mentir, tout cela est triste quand même ! A travers trois expériences, la jeune fille va raconter comment Lamor est entrée dans sa vie, et comment on peut faire pour apprendre à vivre avec et ne pas se noyer dans la tristesse. L’arbre, le chat et le grand-père sont trois personnages importants dans la vie d’Ambre et c’est à travers eux que l’héroïne va faire l’apprentissage de la mort et du deuil. Le récit est juste, touchante et sensible, abordant parfaitement le sujet délicat. De sages paroles, des moments de réconfort et la mort, qui fait partie de la vie, que l’on a tendance à oublier, mais qui elle n’oublie jamais, que l’on doit partir tôt ou tard. La plume est sensible et délicate, offrant quelques informations et beaucoup d’émotions.

