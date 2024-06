Miguel de Cervantes – El Quijote – Harrap’s

La collection Leer en espanol, des éditions Harrap’s, se complète avec un nouveau titre El Quijote de Miguel de Cervantes, paru en mai 2024. Un ouvrage en texte adapté en version originale, pour lire en espagnol, avec l’aide d’une traduction des mots-clés.

Un mot de l’éditeur invite à se laisser gagner par la passion de la langue, mais aussi à apprendre en vocabulaire, expressions figurées… Ensuite, un sommaire, en espagnol, vient présenter les actes et chapitres, de ce bijou de la littérature espagnole. Mais avant de lire la pièce, en espagnol, un petit coup de pouce vient aider, pour bien comprendre le début de l’histoire. Ainsi, il est expliqué que dans la région aride de la Mancha, un gentilhomme, grand et mince, Alonso Quijano, a perdu la raison, tant il a lu de romans de chevalerie. Il décide donc de devenir le chevalier errant Don Quijote, et part à l’aventure. Il s’en va sur les routes avec son écuyer Sancho Panza et son vieux cheval Rocinante.

La suite, est bien évidemment à retrouver en espagnol, avec une marge, qui vient aider pour les traductions. La version en version originale reste abrégée et adaptée, pour une lecture plus aisée, et ainsi aider les lecteurs dans la compréhension de l’œuvre. L’ensemble permet de s’immerger facilement dans ce roman héroïque et fantastique. A la fin de l’ouvrage, des exercices permettent de vérifier la compréhension du texte et les acquis, tout en revenant sur certains points de l’œuvre. Une version audio, et en version originale, avec l’aide d’un flash code, semble aussi à retrouver et à écouter. Le livre permet aux lycéens, de niveau B2, de travailler la langue et de découvrir ou redécouvrir El Quijote.

Miguel de Cervantes – El Quijote est un livre en version originale, de la collection Harrap’s, des éditions Larousse. Un livre qui propose de travailler la langue espagnole et de découvrir en version originale et adaptée, ce bijou de la littérature espagnole, ce roman héroïque et fantastique.