Mon chat et moi, une bande dessinée de Seo Kim

Mon chat et moi est une bande dessinée de Seo Kim, parue aux éditions Imho, en février 2020. Un ouvrage amusant, où l’auteure présente, à travers des sketchs, sa relation fusionnelle et tumultueuse, avec son petit félin adoré.

Seo dépose son chat et lui demande, vaillamment, d’y aller. Alors le félin s’avance tranquillement vers un insecte volant. Il l’observe, le regarde s’envoler, avant de le capturer entre ses pattes, de s’amuser avec, pour essayer de le manger. Terrifiée, derrière le mur, Seo regarde la scène…

La jeune femme pousse une porte, elle s’excuse, détourne le regard et met une main devant ses yeux. De l’autre côté de la porte, il y a Jimmy qui fait ses besoins dans la litière…

Seo décrit quelques phases de l’être humain et du chat, pour elle, ils sont pareils. Ils possèdent tous deux des yeux, un nez, une bouche, ils crient en venant au monde, ils se cachent derrière leurs mains ou pattes…

Ainsi de suite, Seo propose un regard amusant et amusé, sur sa relation avec Jimmy, son chat, une vie qu’elle partage avec lui, dans une première partie, puis qui tente de se centrer sur elle-même dans une deuxième partie. La bande dessinée est touchante et drôle, avec cette belle relation et cet amour entre la jeune femme et son chat. Une série de sketchs et de gags qui s’enchainent parfaitement, présentant dans un premier temps, les deux personnages principaux, puis, Juste elle, par la suite, offrant, là aussi quelques gags amusants, de son quotidien surprenant, parfois absurde, délirant et surtout drôle. Enfin, une quatrième partie présente un nouveau personnage, son ami Eddie, une nouvelle relation qui se noue, avec toujours le chat, très présent. Le dessin est très simple, parfois maladroit, n’offrant que le nécessaire, pour se satisfaire de ces sketchs, s’amuser et se moquer gentiment des défauts des personnages.

Mon chat et moi est une bande dessinée pleine d’humour, qui vient s’amuser du quotidien de Seo et de son chat adoré, avec dérision et amusement, offrant des sketchs et gags qui s’enchainent, entre tendresse et plaisanterie.